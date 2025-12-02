Guvernul Boliviei a decis eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, într-un efort de a stimula turismul și de a transforma această activitate într-o prioritate națională.

Măsura a fost prezentată de ministrul de externe, Fernando Aramayo, împreună cu președintele Rodrigo Paz și ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez, la Casa Guvernului din La Paz.

„Aceasta este o primă măsură care va fi însoţită de altele pentru a se asigura că informaţiile despre imigraţie şi fluxurile la frontieră generează securitate”, a declarat ministrul de externe Fernando Aramayo, într-o conferinţă de presă.

Aramayo a subliniat că decizia urmărește să genereze venituri din turism, estimate la peste 320 de milioane de dolari între 2026 și 2029, și a calificat vechea politică de viză, în vigoare din 2008, drept „ideologică și antieconomică”, care a provocat pierderi importante pentru țară și pentru afacerile locale.

De asemenea, ministrul a anunțat că se lucrează la eliminarea, pe termen mediu, a vizelor Schengen pentru cetățenii bolivieni, o realizare pe care administrațiile anterioare nu au reușit să o obțină.

„Trebuie să redăm încrederea lumii că Bolivia este o ţară potrivită şi sigură de vizitat şi că bolivienii sunt, de asemenea, oameni care, atunci când călătoresc, fac turism şi comerţ, respectând regulile”, a adăugat el.

Președintele Paz a evidențiat că obligativitatea vizelor a generat pierderi de peste 80 de milioane de dolari și a reafirmat că turismul va fi integrat în politicile publice ale ministerelor cu o abordare transversală, considerând această activitate o prioritate strategică.

El a comparat evoluția turismului în Bolivia și Peru, arătând că în timp ce Bolivia a înregistrat anul trecut aproximativ 650.000 de vizitatori, Peru a atras peste 3,5 milioane, ceea ce subliniază necesitatea accelerării dezvoltării turismului în Bolivia.

Ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez, a estimat că măsurile impuse anterior au dus la pierderi totale de circa 900 de milioane de dolari și a afirmat că experiența internațională demonstrează că eliminarea vizelor contribuie semnificativ la creșterea veniturilor în sectoare precum hotelurile, restaurantele, artizanatul și serviciile ghizilor turistici.

„Experienţa regională şi internaţională arată că intrarea fără vize pentru turişti îmbunătăţeşte veniturile în sectoare precum gastronomia, hotelurile, artizanatul şi ghizii turistici”, a declarat Yanez.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de promovare a turismului, care include consolidarea siguranței turiștilor, reglementarea ofertei turistice și crearea unui brand de țară menit să atragă vizitatori la nivel internațional. Guvernul intenționează ca turismul să devină un element central în dezvoltarea economică a Boliviei, prin politici integrate și facilități pentru călători.