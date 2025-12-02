Afaceristul Gigi Becali a lansat luni seară, în cadrul unei intervenții la România TV, critici dure la adresa USR, susținând că partidul ar urmări, în opinia sa, distrugerea credinței și influențarea negativă a oamenilor. Becali a descris situația politică actuală ca fiind mai puțin o luptă pentru resurse și mai degrabă un „război pe suflete”.

Potrivit lui Gigi Becali, USR ar fi fost infiltrat pentru a slăbi spiritualitatea românilor, iar implicarea unor persoane cu diplome contestabile în guvern ar demonstra, în opinia sa, o lipsă de integritate la nivelul administrației. Afaceristul a făcut referire și la demisia ministrului USR-ist Ionuț Moșteanu, generată de scandalul legat de studiile sale.

”Bătălia, acum, nu e pe resurse, e pe suflete. Asta vrea USR-ul. Când tu, cu diplome falsificate… Avem guvern de impostori. Nu se poate întâmpla așa ceva într-o țară. Serviciile ce fac? Ăla, Miruță (Radu Miruță, ministrul Economiei, interimar la Apărarea în locul lui Ionuț Moșteanu – n.r.), nici nu are față de om deștept. Batăia e acum pe satanism, nu pe bani. USR-ul a fost infiltrat de către Soros să distrugă sufletul omului, credința. Asta vor ei, sataniștii. Îl slujesc pe Satan!”, a explicat Becali.

Pe de altă parte, Becali a avut și aprecieri pentru liderii politici din alte tabere.

El a lăudat alegerea populară a primarului general al Bucureștiului, Nicușor Dan, descriindu-l drept un politician smerit, apreciat de oameni, și a sugerat că acesta ar putea obține un nou mandat prezidențial.

De asemenea, Gigi Becali a recunoscut eforturile premierului Ilie Bolojan în gestionarea bugetului și în implementarea măsurilor economice, chiar dacă inițial nu l-a simpatizat.