Gigi Becali acuză USR de „război pe suflete”
Afaceristul Gigi Becali a lansat luni seară, în cadrul unei intervenții la România TV, critici dure la adresa USR, susținând că partidul ar urmări, în opinia sa, distrugerea credinței și influențarea negativă a oamenilor. Becali a descris situația politică actuală ca fiind mai puțin o luptă pentru resurse și mai degrabă un „război pe suflete”.
Potrivit lui Gigi Becali, USR ar fi fost infiltrat pentru a slăbi spiritualitatea românilor, iar implicarea unor persoane cu diplome contestabile în guvern ar demonstra, în opinia sa, o lipsă de integritate la nivelul administrației. Afaceristul a făcut referire și la demisia ministrului USR-ist Ionuț Moșteanu, generată de scandalul legat de studiile sale.
”Bătălia, acum, nu e pe resurse, e pe suflete. Asta vrea USR-ul. Când tu, cu diplome falsificate… Avem guvern de impostori. Nu se poate întâmpla așa ceva într-o țară. Serviciile ce fac? Ăla, Miruță (Radu Miruță, ministrul Economiei, interimar la Apărarea în locul lui Ionuț Moșteanu – n.r.), nici nu are față de om deștept.
Batăia e acum pe satanism, nu pe bani.
USR-ul a fost infiltrat de către Soros să distrugă sufletul omului, credința. Asta vor ei, sataniștii. Îl slujesc pe Satan!”, a explicat Becali.
Gigi Becali l-a lăudat pe Nicușor Dan
Pe de altă parte, Becali a avut și aprecieri pentru liderii politici din alte tabere.
El a lăudat alegerea populară a primarului general al Bucureștiului, Nicușor Dan, descriindu-l drept un politician smerit, apreciat de oameni, și a sugerat că acesta ar putea obține un nou mandat prezidențial.
De asemenea, Gigi Becali a recunoscut eforturile premierului Ilie Bolojan în gestionarea bugetului și în implementarea măsurilor economice, chiar dacă inițial nu l-a simpatizat.
”Nicușor Dan nu este un mare lider, dar ați văzut cât de mult iubesc oamenii smerenia? O să mai ia un mandat, că e smerit, nu ca Iohannis. Smerenia lui Nicuțor biruiește tot!
Bolojan nu are smerenia. Eu nici nu l-am cunoscut și nici nu mi-a plăcut de el, dar acum, cu toate măsurile astea, bravo lui! E greu să le iei”, a spus Gigi Becali.
