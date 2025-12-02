Gigi Becali își declară sprijinul pentru Călin Georgescu
Omul de afaceri Gigi Becali a declarat luni seară, la România TV, că îl susține public pe Călin Georgescu, pe care îl consideră „un om corect” și „un lider capabil să gândească pe termen lung”. Becali a subliniat că intenționează să se implice pentru a-l ajuta atât în plan politic, cât și în privința situației juridice.
În cadrul intervenției telefonice, Becali a arătat că și-a reconsiderat poziția față de Georgescu, după perioada în care avea o opinie mult mai critică la adresa acestuia. Acum, susține el, a ajuns la concluzia că fostul candidat al suveraniștilor ar avea „demnitate” și o „viziune de dezvoltare”.
Gigi Becali așteaptă ca Georgescu să-și clarifice problemele din justiție
Becali a precizat că înainte de orice discuție serioasă, așteaptă ca Georgescu să își clarifice problemele din justiție. Abia după aceea, spune afaceristul, vor putea avea loc discuții legate de o eventuală alianță politică.
Potrivit lui Becali, Georgescu „și-a dat seama la timp când a fost indus în eroare” și s-a retras din anumite proiecte pentru a-și proteja reputația. Tocmai această reacție o interpretează drept un semn al caracterului său.
Gigi Becali intenționează să-l sprijinească politic și personal pe Călin Georgescu
Becali afirmă că își propune să îl sprijine pe Georgescu într-un „proces de reabilitare” care, în opinia sa, ar include atât planul politic, cât și cel al libertății personale.
”Georgescu este un om drept. Îl mai păcălești, dar când își dă seama că e înșelat… Dacă nu ar avea demnitatea asta, oamenii nu s-ar mai uita la el.
A simțit că e păcălit, înșelat, și s-a retras. Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebuie să îl speculeze. (…)
Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta.
Eu o să încerc să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat.
Pe Georgescu nu-l poate păcăli nimeni. El știe, a văzut sloganurile, știe cine sunt eu și atunci o să vrea să cadă la pace cu mine”, a spus Becali.
