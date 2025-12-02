Omul de afaceri Gigi Becali a declarat luni seară, la România TV, că îl susține public pe Călin Georgescu, pe care îl consideră „un om corect” și „un lider capabil să gândească pe termen lung”. Becali a subliniat că intenționează să se implice pentru a-l ajuta atât în plan politic, cât și în privința situației juridice.

În cadrul intervenției telefonice, Becali a arătat că și-a reconsiderat poziția față de Georgescu, după perioada în care avea o opinie mult mai critică la adresa acestuia. Acum, susține el, a ajuns la concluzia că fostul candidat al suveraniștilor ar avea „demnitate” și o „viziune de dezvoltare”.

Becali a precizat că înainte de orice discuție serioasă, așteaptă ca Georgescu să își clarifice problemele din justiție. Abia după aceea, spune afaceristul, vor putea avea loc discuții legate de o eventuală alianță politică.

Potrivit lui Becali, Georgescu „și-a dat seama la timp când a fost indus în eroare” și s-a retras din anumite proiecte pentru a-și proteja reputația. Tocmai această reacție o interpretează drept un semn al caracterului său.

Becali afirmă că își propune să îl sprijine pe Georgescu într-un „proces de reabilitare” care, în opinia sa, ar include atât planul politic, cât și cel al libertății personale.