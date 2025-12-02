Fostul premier Victor Ponta a subliniat într-o intervenție televizată că divizarea dintre votanții suveraniști avantajează anumite grupuri și că Georgescu a realizat că alții fac bani pe seama sa.

Ponta a mai afirmat că fostul candidat Călin Georgescu a cerut oprirea utilizării imaginii sale pentru scopuri politice și că oamenii doresc o schimbare reală.

„Eu cred că această divizare între votanții suveraniști este ceea ce își doresc useriștii și puterea actuală. Tot timpul să-l folosești pe Georgescu, să-i sugi imaginea, nu e bine. După ce, de atâtea ori a fost folosit, Călin și-a dat seama că pe spinarea lui alții fac bani. Domnul Georgescu a spus apoi – potoliți-vă, oamenii vor o schimbare adevărată”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a comentat la România TV și huiduielile prim-ministrului Ilie Bolojan, care au avut loc la Alba Iulia, cu ocazia evenimentelor de 1 Decembrie.

Ponta a precizat că, deși nu se bucură de astfel de manifestări, le înțelege, menționând că evenimentul este o zi de sărbătoare, dar situația de anul acesta a fost dificilă pentru România.

„Nu mă bucur, dar îi înțeleg pe oameni. Până la urmă, este o zi de sărbătoare, ar trebui să fim bucuroși. Pe de altă parte, nu mă surprinde; anul ăsta a fost greu pentru noi…”, a mai spus fostul premier.

Fostul premier a trimis critici și către USR, susținând că miniștrii acestei formațiuni „fac totul” împotriva intereselor României, acționând la ordin extern.

El a afirmat că miniștrii USR nu au simțire pentru țară și i-a catalogat drept „criminali economici”, subliniind că premierul Bolojan îi protejează și îi șantajează, deși are autoritatea legală să îi demită pe cei care fac rău României.

„Nu au nicio jenă și nicio simțire pentru România, sunt niște criminali economici. (…) Bolojan, în loc să-i oprească, îi protejează. Îl șantajează cu ceva, îl păcălesc. Ca premier, ai toate armele legale să te impui, ești obligat să-i dai afară pe miniștrii care fac rău României”, a sublinia Ponta.

Victor Ponta a concluzionat că România este mai dezbinată decât anul trecut și că situația economică este mai gravă decât în 2010, subliniind astfel contextul tensionat atât politic, cât și social în care au avut loc evenimentele de 1 Decembrie.