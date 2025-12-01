George Simion a spus că membrii și susținătorii AUR ar fi fost ținuți departe de ceilalți participanți aflați la Alba Iulia. El a afirmat că aproximativ 15.000 de persoane ar fi fost direcționate de autorități pe rute ocolitoare, în intervalul 9:30–10:30, pentru a nu se alătura altor zeci de mii de oameni prezenți la manifestările de Ziua Națională.

Liderul AUR a declarat că îi pare rău pentru felul în care, în opinia sa, sistemul a încercat să denigreze evenimentele. El a spus că a existat o tentativă de a prezenta situația ca fiind una cu incidente, însă a susținut că nu ar fi fost vorba de violențe. Potrivit lui Simion, participanții ar fi aplaudat, ar fi scandat lozinci și ar fi jucat hora, fără a huidui imnul național.

„Îmi cer scuze pentru membrii și simpatizanții AUR care sunt jigniți în fel și chip, așa cum sunt și eu jignit, pentru felul în care am fost plimbați, batjocoriți, astăzi, în intervalul 9:30-10:30, prin șanțurile cetății pentru ca noi, 15.000 de oameni, să nu ne alăturăm cu ceilalți zeci de mii de oameni care erau la Alba Iulia. Îmi pare rău pentru felul în care sistemul caută să denigreze: a venit un băiat tulburat cu o hârtie în mână și cică au fost incidente. Nu au fost, suveraniștii s-au aplaudat, s-a scandat, s-a făcut hora, nu s-a huiduit imnul național”, a afirmat Simion, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Liderul AUR a criticat și prestația președintelui Nicușor Dan de Ziua Națională. Simion a spus că, în opinia sa, nu a existat o schimbare reală față de mandatul fostului președinte Klaus Iohannis. El a susținut că actualul șef al statului nu ar fi făcut o adevărată baie de mulțime.

Simion a mai afirmat că reprezentanții AUR nu au fost invitați la Cotroceni și că nici nu intenționau să participe la evenimentele oficiale, pentru a evita interpretări politice. Totodată, a spus că nu a fost prezent nici la tribuna oficială a paradei de 1 Decembrie, tocmai pentru a nu i se atribui eventuale incidente sau acuzații de instigare.

„De la Iohannis la Nicușor Dan nu e nicio schimbare. Noi nu am fost invitați la Cotroceni și nici nu aveam ce căuta, ca să nu se interpreteze într-un fel, nici nu am stat la tribuna oficială în timpul paradei, nici nu am fost acolo, că eram sigur că o să înceapă cu genul ăsta de minciuni, că Simion i-a incitat”, a mai adăugat Simion.

George Simion a afirmat că nu îl evită pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. El a spus că manifestația susținută de acesta a fost una pașnică și cu caracter patriotic. Liderul AUR a subliniat că, în interpretarea sa, între grupările suveraniste nu există o ruptură și că nu ar exista motive pentru a se evita reciproc.

Declarațiile vin în contextul în care, în spațiul public, au apărut imagini și informații despre îmbrânceli între susținători ai lui Georgescu și forțele de ordine, precum și despre forțarea accesului în Catedrala Reîntregirii. Cu toate acestea, Simion a insistat că evenimentul a fost unul demn și lipsit de violențe.