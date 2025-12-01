Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa (PNL), a susținut că persoanele care au huiduit nu ar fi localnici, ci persoane care ar fi aduse din afara orașului, iar acest aspect urmează să fie clarificat. În contextul acestor incidente, primarul a anunțat că organizatorii unor manifestații nu vor mai primi aprobări pentru desfășurarea lor de Ziua Națională la Alba Iulia.

Gabriel Pleşa a precizat că locuitorii din Alba Iulia au respectat întotdeauna ceremonialul Zilei Naționale cu decență, unitate și empatie față de ceilalți participanți. Totodată, el a spus că „elementele” care ar fi venit din afara orașului au perturbat momentele oficiale, deși parada militară și desfășurarea ceremoniilor au continuat conform programului.

„Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Naţională cu decenţă, cu unitate, cu empatie faţă de ceilalţi. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara oraşului, aduşi, şi vom vedea de către cine, au stricat puţin acest ceremonial care s-a desfăşurat totuşi impecabil din punct de vedere al paradei militare”, a declarat Pleşa pentru Ziarul Unirea.

Luni, la Alba Iulia, au fost organizate mai multe evenimente publice la care au participat grupuri distincte, printre care susținători ai AUR, simpatizanți ai SOS România și fani ai lui Călin Georgescu. Deși uniți prin idealuri suveraniste, participanții s-au organizat astfel încât manifestările să se desfășoare separat, evitând intersectarea directă între grupuri.

„Am promis şi mă voi ţine de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus prin Legea 60 şi erau obligaţi să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi aprobare să facă manifestări chiar de Ziua Naţională. Pentru că e păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta de la o minoritate care, cred eu, ar trebui să se ruşineze pentru că de Ziua Naţională are astfel de manifestări. Respect democraţia, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decenţă”, a mai spus Pleşa.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung în cadrul evenimentelor, iar manifestări similare au fost îndreptate și către Nicuşor Dan, în momentul în care acesta a depus o coroană de flori la Monumentul Unirii. O parte a huduielilor a avut loc chiar în timpul intonării Imnului de Stat al României, marcând un moment de tensiune în cadrul ceremoniei oficiale.