Gigi Becali a declarat că este dispus să meargă personal la Călin Georgescu pentru a discuta o eventuală alianță, în condițiile în care AUR ar pierde din susținere sau Georgescu s-ar distanța de George Simion.

Becali a spus că nu este interesat de funcții politice, ci de ceea ce el numește salvarea țării, subliniind că își dorește un proiect axat pe patriotism și nu pe conflicte interne, potrivit România TV.

El a explicat că, în opinia sa, actuala formulă politică din zona naționalistă este una care îl dezamăgește, motiv pentru care ar prefera o construcție nouă, alături de persoane pe care le consideră autentice din punct de vedere patriotic.

Becali a precizat că ar iniția discuțiile în momentul în care ar observa o scădere a influenței AUR sau o repoziționare clară a lui Călin Georgescu față de George Simion. El a spus că i-ar propune lui Georgescu să renunțe la anumite teme de discurs și să se concentreze pe un mesaj politic centrat pe patriotism, lăsând funcțiile politice pe plan secund.

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe el scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul … nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu”, a declarat Becali.

Totodată, Gigi Becali a menționat că urmărește evoluția popularității lui Georgescu și că va lua legătura cu acesta doar dacă va considera că există încă susținere publică suficientă pentru un astfel de demers.

„Nu mai vorbi despre credință, ești patriot, hai să facem patriotism și hai să facem un partid! Nu mă interesează nicio funcție, eu sunt leu între câini și vulpe, luați voi funcțiile, vreau să facem ceva cu asta. Dacă văd că încă mai are popularitate o să iau legătura cu el”, mai transmite Gigi Becali.

Referitor la acuzațiile potrivit cărora Călin Georgescu ar fi apropiat de Moscova, Becali a spus că nu consideră acest aspect relevant, susținând că pentru el contează doar faptul că Georgescu este român. El a menționat că a auzit opinii contradictorii inclusiv din zona serviciilor de informații, dar că nu vede în acestea un criteriu decisiv.

„Poate să fie și omul rușilor, al americanilor, e român decât. Mie mi-a spus un general SRI că e aceeași hidră cu două capete, și ăla al rușilor și ăla … Ce mă interesează pe mine? Ce să facă rușii?”, a spus latifundiarul.

În același context, Becali a vorbit și despre Nicușor Dan, pe care l-a apreciat pentru simplitatea și smerenia sa. El a spus că votul primit de Nicușor Dan reprezintă, în opinia sa, un semnal din partea electoratului, care ar fi ales un politician perceput ca modest și lipsit de ostentație.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți … decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie … Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit”, a explicat Becali. „Prin votul ăsta a demonstrat că este un popor smerit, a votat unul smerit”, a mai spus Becali.