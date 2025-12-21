Datele sondajului CURS indică o încredere scăzută în rândul liderilor politici. Nicio personalitate analizată nu a înregistrat o susținere constantă majoritară în rândul celor participanți la studiu.

Călin Georgescu conduce topul încrederii, fiind considerat de 40% dintre respondenți ca fiind demn de multă sau foarte multă încredere, în timp ce 54% dintre cei intervievați declară că au puțină sau foarte puțină încredere în acesta. Aceste date indică o percepție publică puternic divizată.

În același timp, George Simion se bucură de 37% încredere pozitivă, iar 58% dintre respondenți oferă evaluări negative. Nicușor Dan obține rezultate comparabile, cu 35% încredere multă sau foarte multă și 60% încredere redusă, sugerând dificultatea liderilor vizibili de a depăși un plafon de acceptare publică.

Alți lideri importanți înregistrează niveluri ridicate de neîncredere. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu înregistrează aproximativ 70% evaluări negative, în timp ce doar un sfert dintre respondenți exprimă încredere ridicată. Diana Șoșoacă se află la polul opus, cu 80% opinii negative și doar 16% evaluări pozitive, consolidându-și statutul de figură extrem de controversată.

Sondajul mai indică faptul că pentru Ciprian Ciucu, Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă nivelul de necunoaștere publică este semnificativ, ajungând până la 22%. Aceasta sugerează că vizibilitatea redusă limitează capacitatea acestor lideri de a influența opinia publică la nivel național.

Instituțiile asociate cu siguranța și protecția socială beneficiază, în schimb, de o imagine pozitivă clară. Armata înregistrează cele mai bune evaluări, cu 81% opinii bune sau foarte bune, urmată de Biserică cu 76% și de Pompieri cu 65%.

Uniunea Europeană se menține, de asemenea, într-un registru favorabil, cu 55% dintre respondenți exprimând evaluări bune sau foarte bune, semnalând că sprijinul pentru structurile europene persistă în ciuda discursurilor critice din spațiul politic intern.

Sondajul evidențiază o percepție negativă pronunțată față de instituțiile politice și cele judiciare. Justiția este apreciată pozitiv de doar 24% dintre respondenți, Parlamentul de 25%, iar Guvernul și Curtea Constituțională a României de câte 26%. Datele indică o distanțare semnificativă a cetățenilor față de instituțiile responsabile de luarea deciziilor și arbitraj.

Imaginea televiziunilor tradiționale se află la un nivel scăzut, cu 62% dintre respondenți declarând păreri negative sau foarte negative. Aceasta reflectă o scădere a încrederii în mass-media ca sursă credibilă de informație, accentuată de campaniile recente critice la adresa sistemului judiciar.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.067 de persoane adulte, cu vârsta de 18 ani și peste, prin interviuri față-în-față la domiciliul respondenților, în perioada 10–19 decembrie 2025. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost ponderate conform structurii de vârstă a electoratului, pe baza celor mai recente informații publicate de Institutul Național de Statistică. Această metodologie permite o interpretare riguroasă a percepțiilor și evaluărilor publice privind liderii politici și instituțiile statului.