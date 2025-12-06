Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus, la B1 TV, că, dacă Curtea Constituțională a României va respinge din nou reforma pensiilor magistraților, Guvernul va trebui să refacă tot proiectul pentru a-l finaliza. El a explicat că afirmațiile vin după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat legea la CCR, spunând că ea încalcă independența justiției și creează discriminări față de alte profesii.

Marinescu a arătat că era de așteptat ca magistrații să conteste legea pentru neconstituționalitate, cum au mai făcut și înainte, și că principala schimbare acum este tranziția către vârsta de 65 de ani, care se va face pe parcursul a 15 ani. El a menționat că, până acum, CCR a declarat neconstituțională legea doar pentru motive procedurale, legate de timpul necesar pentru avizul CSM.

Ministrul a precizat că acum există un proces la CCR în care se vor analiza toate criticile legate de lege și că nu vrea să facă presupuneri despre rezultatul final. El crede că legea are argumente solide pentru constituționalitate, dar într-o dispută juridică pot exista opinii diferite și va trebui să vedem ce decide CCR.

„Era previzibil că magistrații ICCJ vor adopta această cale de a contesta pentru neconstituționalitate legea, că așa au procedat anterior, iar mutația semnificativă în cazul acestei legi e numai în ce privește tranziția către vârsta de 65 de ani, tranziție care de data aceasta e de 15 ani. Deci abordarea era previzibilă. CCR nu s-a pronunțat anterior asupra motivelor de natură intrinsecă. A declarat neconstituționalitatea pe un aspect de natură procedurală, legat de durata de timp în care trebuia așteptat avizul CSM. Acum avem un contencios constituțional deschis, în care se vor analiza toate criticile substanțiale în ce privește legea. N-aș vrea să speculez asupra finalității, pentru că orice deznodământ e posibil. Cred că sunt argumente de constituționalitate pentru legea adoptată, dar într-o dispută juridică lucrurile pot fi văzute în mod diferit. Vedem ce spune CCR”, a declarat oficialul român.

Marinescu a spus că toate partidele din coaliția de guvernare și-au dorit ca vârsta de pensionare în sistemul public să fie aceeași pentru toți și ca România să nu piardă fonduri europene din cauza lipsei reformelor. El a menționat că au existat discuții despre cum să fie aplicată reforma, mai repede prin asumarea răspunderii, ceea ce s-a și făcut.

Marinescu a explicat că legea a întâmpinat deja o primă dificultate la CCR și că nu știe ce se va întâmpla mai departe. În cazul în care legea va fi declarată neconstituțională, tot efortul guvernului ar fi fost în zadar și va fi nevoie să se gândească o altă modalitate de aplicare, astfel încât reforma să aibă efect.

El a mai precizat că nu poate confirma dacă România va pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierii reformei pensiilor magistraților, pentru că Ministerul Justiției nu gestionează direct acest jalon. Tot ce a depins de minister a fost însă făcut pentru a respecta termenul.