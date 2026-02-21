Victimele unor acte grave de violență ar putea primi, pentru prima dată în România, un concediu plătit special pentru recuperare. Un proiect de lege depus în Parlament propune schimbarea Codului Muncii astfel încât angajații care au trecut prin violență domestică sau infracțiuni sexuale să fie sprijiniți concret de stat, inclusiv la serviciu. Propunerea este susținută de mai mulți parlamentari AUR și prevede acordarea a zece zile libere plătite persoanelor afectate de astfel de situații traumatizante.

Ideea principală a proiectului este ca victimele să aibă timp să se refacă fizic și emoțional și să își poată rezolva problemele personale sau legale apărute după incident. Pentru asta, legea ar urma să completeze Codul Muncii prin introducerea unui articol nou care să ofere acest drept.

Concediul ar putea fi acordat victimelor violenței domestice, victimelor violului sau agresiunii sexuale, dar și părinților ai căror copii minori au trecut prin astfel de traume, astfel încât aceștia să își poată sprijini copiii fără riscul de a pierde salariul sau locul de muncă.

Inițiatorii proiectului spun că, în prezent, multe victime evită să ceară ajutor medical, consiliere psihologică sau sprijin juridic din cauza presiunii de la serviciu și a fricii că ar putea fi sancționate pentru absențe. Zilele libere propuse nu ar fi considerate concediu obișnuit, ci o perioadă specială destinată recuperării și stabilizării emoționale.

În acest timp, persoanele afectate ar putea merge la medic, la ședințe de consiliere psihologică, ar putea cere asistență juridică sau ar putea rezolva diferite proceduri administrative necesare după agresiune.

Un aspect important al proiectului este flexibilitatea. Cele zece zile nu ar trebui luate neapărat toate odată, ci ar putea fi folosite pe bucăți, în funcție de nevoile reale ale victimei și de programările pe care le are. Astfel, concediul ar putea fi adaptat situației fiecărei persoane.

Proiectul de lege stabilește și reguli clare pentru angajatori, astfel încât să fie protejate atât drepturile angajaților, cât și interesele firmelor. Angajatorii ar avea dreptul să ceară documente care să dovedească situația invocată de salariat, însă nu imediat după solicitarea concediului.

Actele ar putea fi cerute în cel mult 20 de zile după ce angajatul revine la muncă, iar acesta ar trebui să le prezinte într-un timp rezonabil.

În același timp, companiile ar avea obligația să păstreze strict confidențialitatea informațiilor primite. Datele personale și documentele depuse de angajat nu ar putea fi făcute publice și nici transmise altor colegi sau unor persoane din afara firmei, pentru a proteja intimitatea și siguranța victimei.

În prezent, Codul Muncii nu oferă un concediu plătit special pentru persoanele care au fost victime ale violenței domestice sau ale infracțiunilor sexuale.

Din această cauză, multe persoane sunt obligate să își folosească zilele de concediu de odihnă sau chiar să lipsească nemotivat de la serviciu, ceea ce le poate crea probleme la locul de muncă.

Inițiatorii proiectului spun că lipsa unui astfel de sprijin îi face pe mulți să amâne cererea de ajutor medical, psihologic sau juridic. Ei arată că în alte țări europene există deja măsuri asemănătoare, care oferă protecție reală victimelor în astfel de situații.

În acest moment, proiectul de lege este analizat în Parlament. Dacă va fi aprobat, România ar introduce pentru prima dată un concediu plătit special dedicat recuperării victimelor violenței și sprijinirii lor într-o perioadă dificilă din viață.