Ilie Bolojan a precizat că nu a vizionat încă documentarul produs de Recorder, dar intenționează să îl urmărească în cursul serii. Premierul a menționat că a primit informații despre conținut și a observat reacțiile puternice pe care le-a generat publicul.

„Nu am apucat să văd documentarul Recorder, am primit informații despre acest documentar și am văzut emoția puternică pe care a generat-o. În seara asta, după ce-mi termin toate activitățile pe care le am, mă voi uita. Am văzut emoția puternică pe care a generat-o”, a declarat Ilie Bolojan, la podcastul Fiendly Fire.

Declarațiile premierului arată un interes personal în a analiza materialul jurnalistic și reflectă preocuparea autorităților față de modul în care documentarele pot influența percepția publică asupra sistemului de justiție.

Premierul a subliniat că magistrații ar trebui să manifeste aceeași unitate în procesul de reformă a justiției precum cea demonstrată în apărarea pensiilor speciale.

Bolojan a explicat că încrederea publicului în justiție a scăzut semnificativ și că acest lucru are legătură cu percepțiile de inechitate și serviciile insuficient oferite.

„Aș vrea, în primul rând, să fac un comentariu general legat de lumea politiă și de justiție. În acești ani încrederea în politică și în justiție a scăzut foarte mult (…) Constatăm că și încrederea în justiție este foarte jos. De unde vin aceste percepții? Pe de o parte dintr-un sentiment de inechitate, pe de o parte că nu oferim serviciile așteptate de către cetățeni, pentru că și justiția este un serviciu public. Justiția oferă un serviciu, politicul oferă alte servicii, cum ar fi un drum bun, un spital etc. Este un sentiment de percepție, de nedreptăți. Imaginați-vă că oamenii când văd un om politic cu salarii uriașe prin companii, vă puteți imagina ce sentiment de nedreptate este și în cazul justiției pentru că oamenii văd achitări sau o prescriere a faptelor, este un sentiment de profundă nedreptate. Mecanismele de intervenție nu sunt foarte multe, dar voi încerca să fac o analiză împreună cu consilierii mei, voi încerca să am discuții cu asociațiile de magistrați pentru că dacă au fost extrem de uniți în a comenta și a-și apăra salariile și pensiile, sper să fie la fel de uniți în a reforma sistemul de justiție”, a mai spus Ilie Bolojan.

Aceste afirmații evidențiază nevoia unei colaborări mai strânse între magistrați și factorii politici pentru a crește eficiența sistemului judiciar și a restabili încrederea publică.

Premierul a explicat că politicienii au devenit reticenți în a interveni legislativ în domeniul justiției, ca urmare a scandalurilor care au marcat perioada recentă. Totuși, el consideră că, dacă sistemul nu a dezvoltat mecanisme interne suficiente pentru autoreglare, este necesară adoptarea unor reglementări legislative suplimentare.

„Ani de zile, discuția de bază a fost asigurarea independenței justiției și blocarea politicului să intervină în justiție. De la OUG 13 și așa mai departe, iar atunci a apărut o reticență a politicului de a genera legi pentru sistemul de justiție și a lăsat totul în seama CSM. Dacă sistemul nu a reușit să-și creeze anticorpii necesari, atunci ar trebui să găsim alte soluții”, a mai explicat premierul.

Bolojan a evidențiat astfel echilibrul delicat între independența justiției și responsabilitatea politică de a interveni atunci când mecanismele interne nu funcționează corespunzător. Aceasta poziționare subliniază importanța unor evaluări și consultări detaliate între autorități, asociațiile profesionale și experți juridici pentru eventuale modificări legislative.

Premierul a reiterat că aceste măsuri nu sunt vizate doar pentru a răspunde percepțiilor publice, ci pentru a consolida funcționalitatea sistemului de justiție și a preveni situațiile care pot conduce la lipsă de încredere sau la inechități în aplicarea legii.