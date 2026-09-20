Nicușor Dan, mesaj la centenarul Maryhill Museum of Art: România și SUA, legături care depășesc cadrul instituțional
SURSA FOTO: Dreamstime- Nicusor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art din Goldendale, statul Washington, de către Regina Maria. Șeful statului a evidențiat rolul culturii în relația dintre România și Statele Unite și contribuția muzeului american la păstrarea și promovarea patrimoniului românesc. Mesajul prezidențial a fost prezentat de Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.
100 de ani de la inaugurarea muzeului de către Regina Maria
Nicușor Dan a arătat că aniversarea de la Maryhill Museum of Art depășește semnificația unui centenar al unei instituții culturale, fiind legată și de relațiile dezvoltate de-a lungul timpului între România și Statele Unite.
„Centenarul Regal celebrat la Maryhill Museum of Art nu marchează doar aniversarea unui moment important din istoria unei instituţii culturale. Acesta reprezintă sărbătoarea unei legături care a apropiat România şi Statele Unite prin cultură, patrimoniu şi respect reciproc. Prin patrimoniul românesc pe care îl protejează, prin expoziţiile dedicate României şi Reginei Maria şi prin activităţile sale culturale, Maryhill Museum of Art a contribuit la promovarea culturii române şi la adâncirea legăturilor de lungă durată dintre România şi Statele Unite”, arată preşedintele Nicuşor Dan în mesaj.
Maryhill Museum of Art, decorat de România
În mesajul transmis cu această ocazie, președintele a descris muzeul drept o punte culturală între cele două țări, formată prin artă, istorie, dialog și cooperare.
România a acordat Maryhill Museum of Art Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, distincție prin care este recunoscută contribuția instituției la conservarea și promovarea patrimoniului românesc și la dezvoltarea relațiilor culturale româno-americane.
„Îmi exprim profunda apreciere faţă de toţi cei care, prin munca lor, au contribuit la păstrarea acestei moşteniri şi la asigurarea faptului că cultura română continuă să fie cunoscută şi preţuită dincolo de Oceanul Atlantic. La o sută de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art de către Regina Maria, privim cu respect către această moştenire şi cu încredere spre viitor”, subliniază preşedintele.
Nicușor Dan, despre relația dintre România și Statele Unite
Șeful statului a vorbit și despre legăturile dintre România și SUA, afirmând că acestea nu se limitează la cooperarea instituțională. În acest context, el a prezentat cultura drept una dintre componentele care contribuie la menținerea relației dintre cele două state.
„România şi Statele Unite împărtăşesc o relaţie întemeiată pe valori comune, încredere şi legături care depăşesc cadrul instituţional. Cultura rămâne una dintre cele mai durabile modalităţi prin care această apropiere se exprimă şi se menţine. În numele României şi în nume personal, îmi exprim cea mai profundă apreciere pentru rolul pe care Maryhill Museum of Art îl are în protejarea patrimoniului românesc şi în consolidarea relaţiei dintre România şi Statele Unite ale Americii. Vă rog să primiţi expresia înaltei mele consideraţii şi a recunoştinţei mele pentru contribuţia dumneavoastră la această importantă legătură dintre ţările noastre”, mai transmite preşedintele în mesaj.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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