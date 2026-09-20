Nicușor Dan, mesaj la centenarul Maryhill Museum of Art: România și SUA, legături care depășesc cadrul instituțional

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art din Goldendale, statul Washington, de către Regina Maria. Șeful statului a evidențiat rolul culturii în relația dintre România și Statele Unite și contribuția muzeului american la păstrarea și promovarea patrimoniului românesc. Mesajul prezidențial a fost prezentat de Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Nicușor Dan a arătat că aniversarea de la Maryhill Museum of Art depășește semnificația unui centenar al unei instituții culturale, fiind legată și de relațiile dezvoltate de-a lungul timpului între România și Statele Unite.

„Centenarul Regal celebrat la Maryhill Museum of Art nu marchează doar aniversarea unui moment important din istoria unei instituţii culturale. Acesta reprezintă sărbătoarea unei legături care a apropiat România şi Statele Unite prin cultură, patrimoniu şi respect reciproc. Prin patrimoniul românesc pe care îl protejează, prin expoziţiile dedicate României şi Reginei Maria şi prin activităţile sale culturale, Maryhill Museum of Art a contribuit la promovarea culturii române şi la adâncirea legăturilor de lungă durată dintre România şi Statele Unite”, arată preşedintele Nicuşor Dan în mesaj.

În mesajul transmis cu această ocazie, președintele a descris muzeul drept o punte culturală între cele două țări, formată prin artă, istorie, dialog și cooperare.

România a acordat Maryhill Museum of Art Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, distincție prin care este recunoscută contribuția instituției la conservarea și promovarea patrimoniului românesc și la dezvoltarea relațiilor culturale româno-americane.

„Îmi exprim profunda apreciere faţă de toţi cei care, prin munca lor, au contribuit la păstrarea acestei moşteniri şi la asigurarea faptului că cultura română continuă să fie cunoscută şi preţuită dincolo de Oceanul Atlantic. La o sută de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art de către Regina Maria, privim cu respect către această moştenire şi cu încredere spre viitor”, subliniază preşedintele.

Șeful statului a vorbit și despre legăturile dintre România și SUA, afirmând că acestea nu se limitează la cooperarea instituțională. În acest context, el a prezentat cultura drept una dintre componentele care contribuie la menținerea relației dintre cele două state.