Țările cu cele mai performante economii din UE. Cine conduce clasamentul în 2026

Economiile statelor Uniunii Europene au avut evoluții foarte diferite în trimestrul al doilea din 2026, iar cele mai recente date Eurostat arată diferențe importante atât în ceea ce privește creșterea PIB, cât și ocuparea forței de muncă. Irlanda conduce detașat clasamentul creșterii economice, în timp ce Portugalia se află pe primul loc la avansul numărului de persoane ocupate. România se găsește mult mai jos în ambele clasamente.

Datele au revenit în atenție după ce premierul Portugaliei, Luís Montenegro, a susținut că țara sa are cea mai bună performanță economică și cea mai mare rată de creștere a ocupării forței de muncă din Europa.

Declarațiile au fost făcute pe 8 septembrie, în Parlamentul Portugaliei, în timpul dezbaterii unei moțiuni de neîncredere împotriva guvernului minoritar condus de Montenegro.

Datele Eurostat arată însă că situația diferă în funcție de indicatorul analizat.

În trimestrul al doilea din 2026, Produsul Intern Brut ajustat sezonier a crescut cu 0,7% în Uniunea Europeană și cu 0,6% în zona euro, comparativ cu trimestrul precedent.

Față de aceeași perioadă din 2025, creșterea a fost de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro.

Irlanda a înregistrat de departe cel mai mare avans trimestrial al PIB, de 10,2%.

Evoluția Irlandei trebuie însă privită în contextul particular al economiei țării, puternic influențată de activitatea marilor companii multinaționale, inclusiv din sectoarele tehnologiei și farmaceutic.

Pe următoarele poziții s-au situat Slovenia, cu o creștere de 1,8%, și Lituania, cu 1,7%.

Portugalia, în schimb, a înregistrat un avans de 0,8% față de trimestrul precedent. Prin urmare, deși se află în partea superioară a clasamentului european, nu ocupă prima poziție în ceea ce privește creșterea PIB.

România apare mult mai jos în clasamentul prezentat de Eurostat.

În trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul României a înregistrat o variație de 0,0% față de trimestrul precedent, potrivit datelor ajustate sezonier.

Practic, economia României a stagnat de la un trimestru la altul, în timp ce media Uniunii Europene a fost de +0,7%.

Graficul Eurostat plasează România spre coada clasamentului. Austria a fost singurul stat membru care a înregistrat o contracție trimestrială a PIB, de 0,1%.

Situația arată diferit atunci când este analizată piața muncii.

În trimestrul al doilea din 2026, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, comparativ cu primele trei luni ale anului.

Eurostat estimează că aproximativ 221,4 milioane de persoane erau ocupate în UE în această perioadă, dintre care 176,4 milioane în zona euro.

Portugalia ocupă primul loc în clasamentul creșterii trimestriale a numărului persoanelor ocupate, cu un avans de 1%.

Pe următoarele poziții se află Cehia și Malta, ambele cu o creștere de 0,9%.

Din acest punct de vedere, afirmația premierului portughez privind evoluția ocupării forței de muncă este susținută de datele Eurostat.

În România, evoluția a fost negativă. Numărul persoanelor ocupate a scăzut cu aproximativ 0,2% în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul precedent.

România se află astfel în grupul statelor UE în care ocuparea forței de muncă s-a redus, în timp ce media europeană a rămas pe plus.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Finlanda, de 0,8%, și Grecia, de 0,4%.

Un alt indicator publicat de Eurostat arată că rata de ocupare în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a ajuns la 76,4% în UE în trimestrul al doilea, de la 76,3% în primele trei luni ale anului.

Portugalia și Malta au înregistrat cele mai mari creșteri ale ratei de ocupare, de câte 0,6 puncte procentuale. Grecia a urmat cu +0,5 puncte procentuale, iar Letonia și Slovenia cu câte +0,4 puncte procentuale.

Datele Eurostat publicate pentru aceeași perioadă mai indică o evoluție nefavorabilă pentru România în privința productivității muncii.

La nivelul UE, productivitatea muncii a crescut în trimestrul al doilea din 2026 cu 0,9% raportat la numărul persoanelor ocupate și cu 0,8% raportat la numărul orelor lucrate, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

România s-a numărat printre numai trei state membre în care productivitatea calculată per persoană ocupată a scăzut. Reducerea a fost de 0,8%, celelalte două state cu evoluții negative fiind Irlanda, cu -1%, și Italia, cu -0,4%.

Raportată la numărul orelor lucrate, România a avut cea mai mare scădere a productivității din Uniunea Europeană, de 1,2% față de trimestrul al doilea din 2025. Au urmat Cehia, cu -0,8%, și Portugalia, cu -0,5%.

Datele arată astfel două situații diferite la nivel european: Portugalia conduce UE la creșterea trimestrială a ocupării forței de muncă, dar nu și la creșterea PIB, unde Irlanda se află detașat pe primul loc. România, în schimb, a avut o creștere trimestrială de 0% a PIB și o scădere a numărului de persoane ocupate.