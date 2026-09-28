Cel mai bun serial al secolului XXI. Ce producție ocupă primul loc pe podium într-un clasament cu 100 de producții

„Breaking Bad” a fost desemnat cel mai bun serial de televiziune al secolului XXI într-un amplu clasament realizat de The New York Times, la care au participat peste 500 de profesioniști din industria televiziunii. Producția în care Bryan Cranston interpretează rolul principal a ocupat prima poziție, înaintea unor titluri precum „The Wire”, „Mad Men”, „Succession” și „Game of Thrones”.

Pentru realizarea clasamentului, The New York Times a solicitat actorilor, creatorilor de seriale, producătorilor și altor profesioniști din televiziune să aleagă câte zece dintre cele mai bune producții lansate după 1 ianuarie 2000.

Pe prima poziție s-a clasat „Breaking Bad”, serial difuzat între 2008 și 2013. Producția urmărește transformarea profesorului de chimie Walter White, interpretat de Bryan Cranston, într-un personaj central al lumii traficului de droguri.

Locul al doilea a revenit producției HBO „The Wire”, o dramă plasată în Baltimore care analizează criminalitatea, poliția, politica și instituțiile orașului.

Podiumul este completat de „Mad Men”, serial care prezintă lumea publicității americane din anii ’60 și începutul anilor ’70.

Pe locul al patrulea se află „Succession”, producția care urmărește familia Roy și lupta pentru controlul unui imperiu media. Serialul HBO s-a încheiat în 2023 și este astfel cea mai bine clasată producție din Top 10 care a debutat după 2017.

„Fleabag” ocupă locul al cincilea. Serialul creat de Phoebe Waller-Bridge are doar două sezoane și o durată totală de mai puțin de șase ore, însă se află înaintea unuia dintre cele mai mari fenomene de televiziune ale ultimelor decenii, „Game of Thrones”.

Producția fantasy realizată de HBO ocupă poziția a șasea în clasament.

Top 10 este continuat de „Veep”, o satiră politică aflată pe locul al șaptelea. „30 Rock” ocupă poziția a opta, iar „Curb Your Enthusiasm” se află pe locul al nouălea.

Primele zece poziții sunt încheiate de „Atlanta”, serial creat de Donald Glover.

Una dintre absențele notabile din primele zece poziții este versiunea americană a serialului „The Office”, una dintre cele mai populare comedii ale ultimelor două decenii. Producția s-a clasat pe locul 11, ratând la limită Top 10.

Versiunea britanică originală a „The Office” ocupă locul 16.

În partea superioară a clasamentului se mai regăsesc „Six Feet Under”, pe poziția a 15-a, „The Americans”, pe locul 17, miniseria „Chernobyl”, pe locul 19, și „The Crown”, pe poziția a 20-a.

Clasamentul realizat de The New York Times include 100 de producții și nu se limitează la seriale americane sau la producții de ficțiune.

În selecție au putut intra inclusiv documentare, reality-show-uri, talk-show-uri și producții realizate în alte limbi. Condiția esențială a fost ca acestea să fi debutat începând cu anul 2000.

Astfel, selecția reflectă preferințele a peste 500 de profesioniști din industria televiziunii pentru producțiile lansate în primele decenii ale secolului XXI.