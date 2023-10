Este vorba despre noul serial Netflix numit „Bodies”. Premiera a avut loc anul acesta și are un singur sezon, iar descrierea de pe site este următoarea:

„Patru detectivi. Patru linii temporale. Un singur cadavru. Pentru a salva viitorul Marii Britanii, ei vor trebui să rezolve mai întâi crima care a schimbat cursul istoriei.”

Scenariul l-a adus pe prima poziție în clasamentul Netflix

Cei patru detectivi trebuie mai întâi să rezolve o crimă care a schimbat complet cursul istoriei. Actrița Amaka Okafor a mărturisit că filmările de la această peliculă i-au plăcut enorm.

„Cea mai bună slujbă pe care am avut-o în toată viața mea”, a spus ea pentru RadioTimes.

Aceasta a vorbit și despre personajul ei, spunând că „nu se bazează într-adevăr pe probleme”.

„Nu are nimic de-a face cu culoarea, religia sau statutul ei de mamă singură. Ea nu este doar acele lucruri. În realitate, ea este o investigatoare excepțional de talentată”, a spus Amaka Okafor.

Serialul este scris și creat de Paul Tomalin special pentru platforma de streaming. Totodată, se bazează pe romanul grafic DC Vertigo cu același nume scris de Si Spencer și ilustrat de Dean Ormston, Tula Lotay, Meghan Hetrick și Phil Winslade.

Serialul se bazează pe romanul grafic DC Vertigo cu același nume

Sinopsisul oficial este următorul:

„Bazat pe romanul grafic halucinant al lui Si Spencer, Bodies este o procedură polițienească cu o întorsătură de situație. Când un cadavru – același cadavru – este găsit pe Longharvest Lane din East End-ul londonez în 1890, 1941, 2023 și 2053, un detectiv din fiecare perioadă trebuie să investigheze. Pe măsură ce se stabilesc conexiuni de-a lungul deceniilor, detectivii descoperă curând că investigațiile lor sunt legate, iar un lider politic enigmatic – Elias Mannix (Stephen Graham) – devine din ce în ce mai central. A avut el un rol în crimă? Sau este ceva mult mai sinistru la mijloc? Pentru a rezolva misterul, cei patru detectivi ai noștri trebuie să colaboreze cumva și să descopere o conspirație care se întinde pe o perioadă de peste 150 de ani”.

Personajele principale sunt interpretate de următorii actori:

Amaka Okafor în rolul Shahara Hasan;

Jacob Fortune-Lloyd în rolul lui Charles Whiteman;

Kyle Soller în rolul lui Alfred Hillinghead;

Shira Haas în rolul lui Iris Maplewood;

Tom Mothersdale în rolul lui Gabriel Defoe.

Creatorul și scenaristul serialului, Paul Tomalin, a dezvăluit că a scris serialul pentru a fi o serie limitată. Într-un interviu pentru Hello!, acesta a spus următorul lucru: „Ne-am dus la Netflix cu ideea că este un singur serial, acesta este un one and done, vrem să-l închidem.”