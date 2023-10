Serialul de pe Netflix care face furori!

Seriale Netflix. „Strong Girl Nam-soon” este serialul sud-coreean care a cucerit inimile românilor! Deși a fost lansat abia pe data de 7 octombrie 2023, este deja în top audiențe pe Netflix.

A fost inspirat din serialul TV „Strong Girl Bong-soon” (2017). „Strong Girl Nam-soon” îi are în rolurile principale pe actorii sud-coreeni Lee Yoo-mi, Kim Jung-eun, Kim Hae-sook, Ong Seong-wu și pe Byen Woo-seok. Se difuzează în weekend, adică doar sâmbătă și duminică, de la ora 22:30.

Despre ce este vorba în „Strong Girl Nam-soon”?

Personajul principal din acest serial sud-coreean este Kang Nam Soon. Ea are o putere supraomenească. A dispărut când era copil în Mongolia. Acum, ca adult, vine în Gangnam, Seul, Coreea de Sud pentru a-și găsi părinții naturali.

La un moment dat, o întâlnește pe mama ei, Hwang Geum Joo. Mama ei este o femeie bogată, care locuiește în Gangnam. După ce și-a pierdut fiica, a încercat să o găsească și să ducă o viață dreaptă, fiind obsedată de a face fapte bune. Gil Joong Gan este mama ei și bunica lui Kang Nam Soon. Cele două s-au născut, de asemenea, cu o forță supraomenească, precum Kang Nam Soon.

Cumva, Kang Nam Soon, mama ei și bunica ei se implică într-un caz de droguri care are loc în Gangnam. Detectivul Kang Hee Sik începe să lucreze cu cele trei femei în acest caz. La un moment dat, devine atras de Kang Nam Soon.

Despre ce a fost vorba în „Strong Girl Bong-soon”?

Strong Girl Bong-soon” este un serial TV despre Do Bong Soon, care nu este o femeie obișnuită. Face parte dintr-un lung șir de femei care posedă o forță supranaturală. Cu toate acestea, puterile ei pot fi folosite numai pentru bine. Dacă se întâmplă să-și folosească abilitățile din motive egoiste sau pentru a face rău altora, va ajunge ca mama ei, Hwang Jin Yi, care și-a pierdut puterile pentru totdeauna.

Deși ea își folosește forța pentru bine, singura ei dorință adevărată este să creeze un joc video în care să apară ca personaj principal. În timp ce se luptă să-și găsească un loc de muncă ca dezvoltator, abilitățile ei o ajută să-și asigure o poziție de bodyguard pentru Ahn Min Hyuk, moștenitorul chaebol și CEO-ul companiei de jocuri: Ainsoft. Ea se străduiește, de asemenea, să capteze atenția prietenului ei din copilărie și detectiv începător al Poliției Guk Doo, care caută un răpitor insidios.

„Strong Woman Do Bong Soon” a fost lansat în 2017, devenind în cele din urmă una dintre cele mai bine cotate drame sud-coreene din toate timpurile.