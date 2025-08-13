Un tribunal german a decis că centrele de ocupare a forței de muncă pot solicita returnarea sumelor plătite în exces pentru subvențiile la încălzire, chiar dacă aceste plăți au fost făcute provizoriu.

Hotărârea a fost pronunțată de Instanța Socială din Celle, în urma unui litigiu între o femeie din regiunea Lüneburg și un Jobcenter, instituția care i-a acordat ajutorul financiar.

Disputa a început după ce Jobcenter-ul a plătit greșit lunar o sumă suplimentară de 480 de euro pentru costurile de încălzire, timp de mai multe luni, acumulând astfel o datorie de peste 3.600 de euro.

La recalcularea finală, centrul a cerut returnarea acestor bani, motiv pentru care femeia a contestat decizia, invocând faptul că nu era în măsură să verifice corectitudinea plăților și considerând că ajutorul primit nu era unul provizoriu.

Curtea a respins această argumentație, explicând că toate deciziile emise de Jobcenter în acest caz aveau un caracter temporar și că beneficiara trebuia să fie atentă la detaliile din documentația primită. Judecătorii au subliniat că persoanele care primesc astfel de prestații au responsabilitatea de a citi și înțelege conținutul deciziilor și de a semnala eventualele nereguli într-un termen rezonabil.

„un beneficiar are obligația de a citi decizia de acordare a prestației și de a lua la cunoștință datele esențiale”.

Mai mult, instanța a considerat că recuperarea sumelor plătite în exces este justificată atunci când este corectă și echitabilă. În acest context, plata repetată a unei sume atât de mari, care depășea clar nevoile reale, ar fi trebuit să ridice semne de întrebare în rândul beneficiarei, care ar fi trebuit să acționeze pentru a evita acumularea datoriei.

Hotărârea reafirmă că în cazul subvențiilor provizorii, beneficiarii nu pot invoca în mod automat protecția încrederii legitime pentru a evita recuperarea banilor plătiți în mod eronat.