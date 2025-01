Crin Antonescu a anunțat, într-o emisiune de la Digi 24, că își consideră suspendat acordul privind susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din partea Coaliției de guvernare. El a precizat că, prin urmare, și candidatura sa este suspendată. Antonescu a explicat că a primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice într-un regim de urgență, pe care a acceptat-o și pe care o asumă în continuare, subliniind că nu se va retrage din această asumare. Totodată, el a adăugat că acordul rămâne suspendat până când liderii coaliției vor clarifica toate aspectele.

”Anunţ în seara asta, aici, la dumneavoastră în emisune, că unilateral consider suspendat acordul privind susţinerea candidaturii mele la alegerile prezidenţiale de către Coaliţia de guvernare. În consecinţă, consider suspendată şi candidatura mea la alegerile prezidenţiale. Am primit o prounere de a fi candidatul unei coaliţii politice, în regim de urgenţă, am acceptat, mi-am asumat această candidatură şi mi-o asum în continuare, este o asumare de la care nu dau înapoi, în orice moment mă duc până la capăt. Consider suspendat acordul până când liderii coaliţiei clarifică toate aspectele”, a declarat Crin Antonescu, sâmbătă seră, la Digi 24.