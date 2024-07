În cadrul unui interviu, Marcel Ciolacu a abordat subiectul unei posibile candidaturi a fostului președinte PSD, Mircea Geoană, la președinția României.

Deși Geoană nu și-a exprimat public intenția, Ciolacu a afirmat că este convins că acesta va candida.

Marcel Ciolacu a declarat că, deși Mircea Geoană nu și-a exprimat încă intenția de a candida, el este convins că fostul președinte al PSD va intra în cursa pentru președinția României.

Ciolacu a menționat că Geoană a avut o carieră tumultoasă, fiind exclus de două ori din partid, dar consideră că mulți români au ocupat funcții importante în străinătate și ar trebui să fie și mai mulți.

Marcel Ciolacu a declarat că își dorește o abordare deschisă și că, deși a discutat cu Mircea Geoană doar la nivel instituțional, nu au avut niciodată o discuție despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

El a menționat că este posibil să aibă o astfel de discuție în viitor și că este deschis la dialog, mai ales dacă există un proiect comun pentru țară și principii similare.

„Asta este abordarea pe care mi-as dori-o eu. Eu am vorbit cu domnul Geoana doar institutional, dar nu am avut niciodata o discutie despre candidatura la prezidentiale. E posibil sa o am, e ceva normal. Eu chiar sunt un om deschis. Daca avem un proiect pentru tara, daca gandim la fel, avem aceleasi principii, nu am probleme, vorbim despre solutii.”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„PSD este in continuare cel mai mare partid din Romania. E normal sa fie candidatul PSD pe primul loc. Ce ma bucura este ca acest an de guvernare nu a dus la o erodare a PSD in sondaje, asa ca inseamna ca nu am facut rau. PSD si PNL au in continuare 50% iar coalitia este legitima in fata electoratului. In Franta a existat un vor care a aratat ca guvernarea nu este legitima. Astea sunt regulile democratiei”, a completat acesta.