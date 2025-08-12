Dan Vîlceanu, lansează un nou avertisment dur privind evoluția prețurilor în România, prognozând o depășire a pragului de 10% la inflație până la sfârșitul anului viitor. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta își bazează estimarea pe date economice recente, nu pe simple percepții.

Vîlceanu subliniază că deficitul bugetar înregistrat în iunie 2025 este deja mai mare decât cel din aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda anunțurilor oficiale privind reducerea cheltuielilor. În opinia sa, guvernul continuă să finanțeze consumul pe datorie, amplificând presiunile inflaționiste.

Un alt factor semnalat este eliminarea plafonării prețului la energie electrică, măsură care, susține el, a accelerat scumpirile după trei ani de menținere artificială a tarifelor. Datele oficiale arată deja un salt al inflației de la 5,7% în iunie, la 7,8% în iulie, creștere pe care fostul ministru afirmă că a anticipat-o.

Potrivit acestuia, introducerea noilor taxe de la 1 august va genera un nou val de majorări de prețuri în lunile următoare.

„Deficit mare = Inflație mare = Dobânzi mari = Sărăcie mai mare”, rezumă Vîlceanu, avertizând asupra unui cerc vicios care ar putea afecta puternic nivelul de trai.

Rata anuală a inflației a atins 7,8% în iulie 2025, potrivit datelor INS, în creștere față de aceeași lună a anului trecut. Prețurile de consum au urcat cu 2,68% față de iunie, iar inflația de la începutul anului a ajuns la 5,8%.

Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică (+62,97% anual) și fructele proaspete (+39,74%). Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,18%, cele alimentare cu 7,67%, iar serviciile cu 7,33%, comparativ cu iulie 2024.

Creșterea prețurilor este alimentată de șocurile din energie și de efectele de sezon din sectorul alimentar, ceea ce pune presiune pe costul vieții și ar putea influența deciziile viitoare ale BNR.