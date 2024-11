„Acolo unde cântă racii”, pe primul loc în topurile Netflix din România

Un film lansat în urmă cu un an a revenit în forță și ocupă în prezent prima poziție în clasamentele Netflix din România. „Acolo unde cântă racii” (Where the Crawdads Sing, în original), adaptarea unui bestseller scris de Delia Owens, continuă să cucerească publicul datorită poveștii sale captivante și scenariului neobișnuit.

Inspirat din romanul omonim, publicat în 2018, filmul îmbină o poveste de maturizare cu un mister de crimă, totul desfășurându-se într-un peisaj idilic din Carolina de Nord. Producția urmărește viața tinerei Kya Clark, supranumită „Fata Mlaștinii”, care a crescut singură în pustietate, dar devine suspectă într-un caz de crimă locală.

Cu o distribuție impresionantă ce îi include pe Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith și Harris Dickinson, filmul regizat de Olivia Newman și scris de Lucy Alibar a impresionat spectatorii din întreaga lume. Criticii au lăudat în special abordarea vizuală și performanțele actoricești.

Romanul pe care se bazează filmul a devenit un fenomen global, cu peste 12 milioane de exemplare vândute și recunoaștere internațională, inclusiv titlul de bestseller New York Times. Succesul ecranizării pe Netflix demonstrează încă o dată puterea unei povești bine spuse.

Care este povestea filmului

Povestea filmului se desfășoară într-un colț liniștit de pe coasta Carolinei de Nord, la finalul anilor 1960.

În oraș circulă zvonuri despre o adolescentă care trăiește izolată. Tânărul Chase Andrews este găsit mort, iar suspiciunile cad asupra Kyei Clark, protagonista.

Pe măsură ce localnicii încep să o cunoască, descoperă că nu este deloc cum își imaginau. Kya, o fată sensibilă și inteligentă, a reușit să supraviețuiască singură ani la rând în sălbăticia mlaștinii, locuind într-o casă ascunsă printre pescăruși și alte vietăți.

La un moment dat, Kya își dorește să se apropie de oameni, visând la dragoste și la posibilitatea unei vieți diferite. De-a lungul poveștii, atrage atenția a doi tineri din oraș, fermecați de frumusețea ei naturală și enigmatică.

Pelicula de pe Netflix care te va emoţiona până la lacrimi

Un nou film documentar de pe Netflix, „Viața remarcabilă a lui Ibelin” (The Remarkable Life of Ibelin, în original), a fost descris de publicația The Daily Beast drept un titlu care „face pe toată lumea să plângă”.

Documentarul, care explorează povestea emoționantă a gamerului norvegian Mats Steen, a impresionat publicul și criticii, obținând un scor de 98% pe Rotten Tomatoes și o notă de 8,3 pe IMDb din peste 7.000 de recenzii, dintre care o treime acordă nota maximă.

Mats Steen s-a născut cu distrofie musculară Duchenne, o boală genetică rară și debilitantă. Deși boala i-a limitat sever interacțiunile cu lumea reală, Mats a trăit o viață extraordinară în universul virtual al jocului „World of Warcraft”.

Sub pseudonimul Ibelin Redmoore, el a petrecut opt ani construindu-și o comunitate și un rol unic în lumea online.

Documentarul folosește animații originale și cele 42.000 de pagini de jurnal ale lui Mats pentru a recrea viața sa digitală. În ciuda izolării fizice, povestea scoate la lumină impactul profund pe care l-a avut asupra prietenilor săi virtuali.

Tatăl său recunoaște că cea mai mare durere a familiei a fost ideea că Mats nu a cunoscut prietenia sau dragostea, însă filmul dezvăluie o altă fațetă a existenței sale.

„The Remarkable Life of Ibelin” este un omagiu emoționant adus puterii comunității și vieților care transcend barierele fizice.