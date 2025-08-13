„Avem o inflație reală de peste 10% și recesiune. Dacă băncile restrâng creditarea pentru companii și populație, vom avea o criză dublă”, avertizează Nakouzi. El vorbește despre un posibil „credit crisis” în care IMM-urile – motorul economiei – nu vor mai putea accesa finanțare.

Stagflația, spune el, este deja vizibilă „la raft”: „Nu trebuie să aștepți datele statistice. Mergi la supermarket și vezi singur cât e inflația.”

Riscuri extreme

Nakouzi avertizează că, în caz de agravare a situației, statul ar putea apela la măsuri dure. „Am trăit asta în Cipru – haircut de 35% pe depozite – și în Grecia, unde titlurile de stat au fost plătite cu întârziere. Nu spun că așa va fi, dar toate opțiunile sunt pe masă.”

Un alt risc este lipsa banilor pentru plata dobânzilor la datoria publică: „Dacă statul nu are bani să plătească dobânzile la titlurile de stat, piața cade. Și atunci pierd toți – și cei cu acțiuni, și cei cu obligațiuni.”

Comparații internaționale

„Am trăit criza din Grecia, din Cipru și din Liban. Toți spuneau: «La noi nu se întâmplă». Dar s-a întâmplat. De aceea spun mereu: puneți-vă centura.”

Pentru Nakouzi, „centura” înseamnă protejarea capitalului, diversificarea portofoliului și structuri care să minimizeze pierderile în caz de șoc. „Dacă nu se întâmplă nimic, e bine. Dacă se întâmplă, pierzi mai puțin și poți continua.”

Previziune

„În următorii 4–5 ani, România va trece prin vremuri foarte grele. După aceea, cred că vom avea potențial să devenim cel mai puternic hub de private wealth din Europa de Est”, spune specialistul.

El subliniază că experiența altor state arată că, după o criză severă, potențialul de creștere este uriaș dacă există capital și o strategie coerentă: „Avem capital, avem oameni deștepți, avem poziție strategică. Trebuie doar să știm cum să trecem peste furtună.”