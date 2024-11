Traian Băsescu a avertizat că ”România va pierde mult” în cazul în care Călin Georgescu ajunge la Cotroceni. El a detaliat că, într-un astfel de scenariu, ar putea urma ”o foarte lungă perioadă de timp în care nimeni n-ar mai investi în România, chiar s-ar retrage investiții”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru Călin Georgescu sau Elena Lasconi, în calitate de fost președinte al României, acesta a răspuns că Georgescu este ”prizonierul teoriilor lui”.

”N-am mesaj pentru Călin Georgescu. Nu trebuie să ajungă la Cotroceni pentru că ar fi rău pentru România. Retrageri de investiții. Eu vă dau un argument împotrivă a ceea ce vă spun. Aduceți-vă aminte de cum era privită actualul premier al Italiei. Da, doamna Meloni, când a ajuns pe scaunul de la Guvern, a trecut pe un discurs european. Nu va fi cazul lui Georgescu, pentru că el este prizonierul teoriilor lui. Chiar dacă încearcă acum, după ce și-a dat seama cât de mare e gafa, cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu dragostea pentru Putin, încearcă să corecteze lucrurile.

Deci, România va pierde mult dacă ar ajunge Georgescu, o foarte lungă perioadă de timp nimeni n-ar mai investi, chiar s-ar retrage investiții, în orice caz, de pe piața de capital, dacă nu și investiții industriale, ar deveni o preferată la ajustările de personal din multinaționale, din Europa ar începe: ”Hai să reducem întâi cu România, chiar dacă e salariu mai mic, reducem aici”. Deci am avea probleme, ca să nu mai vorbim de modul cum am fi tratați pentru deficitul bugetar pe care îl avem și modul cum am fi tratați pentru îndeplinirea condițiilor ca să se elibereze alte tranșe de bani. Am avea o viață grea și complicată, cu un eșec al doamnei Lasconi la prezidențiale sau, altfel spus, cu Georgescu președinte”, a declarat acesta la Pro TV.