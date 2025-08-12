Cu doar câteva luni în România, Nakouzi vede o oportunitate rară: piața serviciilor de administrare a averilor este abia la început. Obiectivul său – crearea unui multifamily office care să atragă capitalul privat românesc din afară spre investiții locale. „România este o piață virgină. Antreprenorii sunt prima generație de oameni cu avere și oportunitatea de creștere e uriașă”, subliniază el.

Motivul revenirii

Nakouzi, cu experiență de peste 20 de ani în gestionarea unor portofolii de sute de milioane de euro, spune că a ales România după ani de vizite regulate, familie aici și un interes tot mai mare pentru mediul local de afaceri. „Nu am venit aici să fiu competitor pentru nimeni. Am venit să colaborez. Interesul meu nu e cel al băncii, ci interesul clientului.”

El este convins că țara noastră are potențial să devină un hub financiar regional: „Cred în România. În următorii 4–5 ani vom trece printr-o perioadă grea, dar pe termen lung putem fi cel mai puternic centru de private wealth din Europa de Est.”

Construirea încrederii

Pentru Nakouzi, cheia este răbdarea: „Pot trece luni până câștigi un client, dar odată ce există încredere, urmează colaborări pe termen lung.” Într-o piață unde conceptul de wealth management este puțin cunoscut, primul pas este educarea clientului.

„Începem cu sume mici – 500.000 de euro este pragul minim – pentru a construi încredere. Un client poate începe cu 1–2 milioane și, dacă e mulțumit, își crește expunerea. Nu poți cere încredere peste noapte.”

Procesul include o radiografie a portofoliului, identificarea comisioanelor ascunse și negocierea lor. „Am găsit clienți care plăteau 3,8% comisioane fără să știe. Am redus la 1,7% – asta înseamnă sute de mii de euro economisiți. Doi la sută din 50 de miliarde înseamnă un miliard de euro pierdut de români în fiecare an.”

Educație financiară

Un element central în misiunea lui Nakouzi este educația financiară. „Nu fac cursuri pentru marketing, ci pentru a pregăti generația nouă. Am nevoie de oameni care să fie lângă mine în 5 ani.”

În primăvară, a organizat un curs gratuit de wealth management, cu 80 de participanți – de la tineri de 16 ani până la directori de bănci. „În fiecare zi am avut speakeri din afară, de la mari fonduri internaționale și companii de asigurare. A fost o experiență extraordinară.”

Un nou curs este programat pentru prima săptămână din septembrie, tot gratuit: „Vreau să explic ce înseamnă gestionarea averilor, cum să protejezi capitalul și cum să-l crești pe termen lung.”

Viziune

Nakouzi vede România nu doar ca o piață de servicii financiare, ci și ca un punct de atracție pentru capitalul românesc din afară: „Vreau să aduc banii privați ai românilor înapoi în țară, pentru investiții reale. Nu mă interesează să mut bani de la o bancă din afară la o bancă din România, ci să creez oportunități aici – în companii private, pe bursă, în proiecte strategice.”

El consideră că momentul este crucial: „Avem capital, avem oameni deștepți, avem poziție geografică. Dacă războaiele se opresc și contextul se stabilizează, România poate deveni un centru financiar important. Dar trebuie să fim pregătiți pentru următorii ani, care nu vor fi ușori.”

Și, poate cel mai important, mesajul său către antreprenorii români este unul de prudență și strategie: „Dacă n-aveți centură, puneți-vă centura. Protejați-vă capitalul, diversificați, structurați-vă averea. Așa treci peste furtună.”