Ambasada SUA la București a anunțat că, începând cu 2 septembrie 2025, reînnoirea vizei fără interviu va fi posibilă doar pentru anumite categorii de solicitanți.

Printre aceștia se numără persoanele care își reînnoiesc vizele turistice sau de afaceri (B-1, B-2, B1/B2) ori permisele de trecere a frontierei, dacă acestea au expirat în ultimele 12 luni și solicitantul avea cel puțin 18 ani la momentul obținerii vizei anterioare.

De asemenea, sunt eligibili deținătorii unor vize diplomatice sau oficiale, precum și cei care aplică pentru vize din categoriile A, C-3, G, NATO sau TECRO E-1.

„Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu: Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vărsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale”, a transmis Ambasada SUA la București pe Facebook.

Instituția a mai precizat că „ofițerii consulari pot solicita prezența la interviu, după caz, atunci când situația o impune”. Pentru detalii suplimentare, puteți accesa acest link, a conchis Ambasada SUA.

Pentru a beneficia de scutirea de interviu, solicitanții trebuie să respecte o serie de criterii, printre care:

să depună cererea de viză în țara în care au cetățenia sau reședința;

să nu fi primit anterior un refuz pentru acordarea vizei, cu excepția situațiilor în care acesta a fost ulterior depășit sau anulat;

să nu existe niciun motiv evident sau potențial care să le afecteze eligibilitatea.

În altă ordine de idei, amintim că recent, prin intermediul Ambasadei sale la Washington, România a încheiat un acord de lobby cu compania americană de consultanță Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), specializată în domeniul securității și siguranței publice, cu scopul de a susține demersurile pentru reintrarea țării în programul Visa Waiver.

Compania americană de consultanță Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), care a sprijinit anterior Qatarul în procesul de includere în programul Visa Waiver în septembrie 2024, va acorda României asistență în domeniul cooperării și colaborării internaționale cu Statele Unite, concentrându-se pe cerințele privind siguranța publică, securitatea, precum și pe aspecte legate de comerț și călătorii.

Potrivit contractului, serviciile vor fi remunerate cu un onorariu lunar de 25.000 de dolari, iar acordul este valabil până la 31 octombrie 2025. Documentul este semnat de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, și de Noah Kroloff, cofondator al GSIS și fost Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) în perioada 2009–2013, instituția responsabilă de elaborarea deciziilor privind admiterea statelor în programul Visa Waiver. Mai multe puteți citi aici.