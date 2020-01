Este oficial! Urzeala Tronurilor continuă! Cele mai populare filme și seriale de la HBO

După un an de producții precum „Umbre”, „Cernobîl”, „True Detective” și, desigur, sezonul final al „Game of Thrones”, serialului care a cucerit miliarde de oameni, HBO anunță pentru 2020 o serie de cel puțin 30 de titluri noi. De asemenea, gigantul american a confirmat recent că celebra Urzeală nu s-a încheiat. Planurile pe care HBO le are cu „Urzeala Tronurilor” vor surprinde mulți fani.