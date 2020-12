HBO a dezvăluit conceptul artistic pentru „House of the Dragon”, spinoff-ul „Game of Thrones”, relatează vineri UPI. Reţeaua a anunţat totodată, într-un mesaj publicat pe Twitter, că filmările vor începe în 2021, conform agerpres.ro

Dragonii se apropie

„Dragonii se apropie. #HouseoftheDragon începe producţia în 2021”, a transmis HBO. Una dintre imaginile care însoţesc mesajul înfăţişează un dragon de culoare portocalie, iar a doua prezintă în prim-plan un cap de dragon negru şi roşu.

„House of the Dragon” se bazează pe cartea scriitorului George R. R. Martin „Fire & Blood”, care relatează istoria Casei Targaryen, iar acţiunea are loc cu 300 de ani înainte de evenimentele din seria literară „A Song of Ice and Fire”, deocamdată neîncheiată, care a stat la baza seriei HBO „Game of Thrones”.

„House of the Dragon” este o creaţie a lui George R. R. Martin împreună cu Ryan Condal şi Miguel Sapochnik. Actorul britanic Paddy Considine va juca rolul regelui Viserys I Targaryen în noua serie.

Cele opt sezoane din „Game of Thrones” au rulat pe HBO din 2011 până în 2019. Scriitorul a declarat în luna iunie că speră ca „The Winds of Winter”, cea de-a şasea carte din seria „A Song of Ice and Fire”, să fie finalizată în 2021.

Un nou rol principal pentru Peter Dinklage

Serialul de la HBO l-a transformat cu siguranţă într-un star mondial pe Peter Dinklage, chiar dacă era cunoscut dinainte de Urzeala Tronurilor. Acesta a înscris o nouă reușită după ce a semnat pentru rolul principal din remake-ul „The Toxic Avenger”, conform variety.com

Trebuie menționat că remake-ul este regizat de Macon Blair, care a câştigat Marele premiu al juriului la festivalul de la Sundance în 2017 cu debutul său în lungmetraj, „I Don’t Feel at Home in This World Anymore”.

„The Toxic Avenger” se bazează pe producţia cu acelaşi nume din 1984, un film de categorie B trecut neobservat la premieră, dar transformat într-un film-cult în următorii ani.