Vești bune pentru fanii „Game of Thrones”. Dragonii ajung pe marile ecrane

SURSA FOTO: Dreamstime

Dragonii din „Game of Thrones” ajung pe marile ecrane! Deși Warner Bros a ezitat să adapteze franciza pentru cinematografie, studioul pare să-și fi reconsiderat poziția. Potrivit The Hollywood Reporter, cel puțin un film inspirat din „Game of Thrones” este în prezent în dezvoltare.