Au apărut primele imagini din ultimul sezon „Game of Thrones”!

Sezonul final al serialului „Game of Thrones” stă în centrul videoclipului de promovare, în care sunt prezentate al continuarea „Big Little Lies”, cu Meryl Streep în noua distribuţie, „Veep”, „The Deuce”, „Barry” şi noutăţi ca „Pod Save America” şi „Camping”, potrivit News.ro.

Documentarul „Jane Fonda - In Five Acts” şi „Flight of the Conchordes” se numără între noile producţii.

Dacă anul acesta, reţeaua HBO a fost devansată, pentru prima dată în ultimele două decenii, de Netflix în ceea ce priveşte numărul de nominalizări la premiile Emmy, în 2019 va reveni în poziţia fruntaşă, scrie The Hollywood Reporter.

Între noile seriale care vor fi lansate în 2019 se numără „Watchmen”, de Damon Lindelof, „Demimonde”, de J.J. Abrams, „The Nevers” şi „Time Traveler's Wife”, de Joss Whedon, şi „Povecraft Country”, de Jordan Peele.

HBO va lansa sezonul final al serialului Game of Thrones în prima jumptate a anului 2019.