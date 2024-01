Jason Momoa și Lisa Bonet divorțează

La doi ani de la anunțarea despărțirii lor, Lisa Bonet a depus actele de divorț de Jason Momoa, conform The Guardian.

Luni, 9 ianuarie 2024, Bonet, în vârstă de 56 de ani, cu numele legal Lilakoi Moon, a depus documente la tribunalul districtual din Los Angeles.

Astfel, ea a decis să încheie oficial căsătoria cu Jason Momoa. Actorul are vârsta de 44 de ani. Această inițiativă vine la aproape doi ani de la comunicarea publică a despărțirii lor.

Petiția menționează diferențe ireconciliabile ca motiv principal al despărțirii. Documentele depuse la tribunal arată că niciuna dintre părți nu solicită sprijin financiar. Cei doi au ajuns la un acord și privind împărțirea bunurilor lor.

Conform documentelor depuse, se propune custodia comună pentru fiica lor în vârstă de 16 ani. La fel și pentru fiul celor doi, în vârstă de 15 ani.

Cuplul s-a întâlnit și a început să se întâlnească în 2005. Căsătoria a avut loc abia în 2017. Conform documentelor de divorț, data oficială a separării este indicată în octombrie 2020. Cu mai mult de un an înainte de anunțul public.

Procesul de divorț va mai dura cel puțin șase luni până când un judecător va declara finalizată despărțirea lor.

„Cu toții am simțit apăsarea și schimbările acestor vremuri de transformare. (…) O revoluție se desfășoară ~ și familia noastră nu face excepție… simțind și crescând din cauza schimbărilor seismice care au loc. (…) Iubirea dintre noi continuă, evoluând în modurile în care vrea să fie cunoscută și trăită. (…) Ne eliberăm unul pe celălalt ~ pentru a fi ceea ce învățăm să devenim…”, a anunțat cuplul, în momentul anunțării separării, potrivit USA Today.

Aceasta a fost prima căsătorie pentru Momoa și a doua pentru Bonet. Ea fusese anterior căsătorită cu muzicianul Lenny Kravitz. Cei doi au, la rândul lor, o fiică împreună, actrița Zoë Kravitz.

Bogata carieră a lui Jason Momoa

Momoa a devenit cunoscut în special pentru interpretările sale din filmele „Aquaman” și din serialul HBO „Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor).

Joseph Jason Namakaeha Momoa și-a făcut debutul în actorie cu rolul lui Jason Ioane în serialul dramatic de acțiune „Baywatch: Hawaii” (1999-2001).

Acesta a fost urmat de interpretările lui Ronon Dex în serialul SF „Stargate Atlantis” (2005-2009) de pe Syfy și Khal Drogo în primele două sezoane ale serialului dramatic fantasy „Game of Thrones” (2011-2012) de pe HBO.

Momoa continuat să joace rolurile principale în serialul de dramă istorică „Frontier” (2016-2018) de pe Discovery Channel și în serialul SF „See” (2019-2022) de pe Apple TV+.

În timp ce Bonet și-a făcut numele în industrie cu aparițiile sale în „The Cosby Show”, seria sa „A Different World” și în filme precum „High Fidelity” și „Enemy of the State”.