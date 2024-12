Despărțirea anului în showbiz-ul românesc. Radu Ille, unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară, și soția sa, Nina, au decis să își încheie povestea de iubire după 20 de ani de căsnicie. Cuplul a depus actele de divorț la Judecătoria Râmnicu Sărat, alegând o separare pe cale amiabilă. Decizia vine după o lungă perioadă de speculații și momente dificile care au pus la încercare relația lor. Împreună, cei doi au construit o familie frumoasă, având doi copii, însă drumurile lor par să meargă acum în direcții diferite.

Radu Ille și Nina, soția sa, au decis să pună capăt căsniciei lor de 20 de ani. Cei doi au depus deja actele de divorț la Judecătoria Râmnicu Sărat, pe data de 1 noiembrie 2024. Informațiile arată că separarea a fost convenită de comun acord, procesul desfășurându-se pe cale amiabilă, spun cei de la cancan.ro.

Despărțirea celor doi vine după o perioadă lungă de speculații privind relația lor, care au început încă din anul 2009. Atunci, Nina a plecat în Statele Unite împreună cu fiul lor, Radu Ștefan, pe atunci un copil. În prezent, cuplul are doi copii: Radu Ștefan, acum în vârstă de 18 ani, și Ellie Maria, în vârstă de 9 ani.

Actele depuse la Judecătoria Râmnicu Sărat confirmă că separarea a fost o alegere comună a celor doi. Procesul de divorț a fost demarat fără conflicte deschise sau probleme legale, o decizie rar întâlnită în showbiz-ul românesc.

În ciuda despărțirii, Radu Ille continuă să fie unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din România. Deși artistul a fost mai retras în ultima perioadă, fanii săi nu l-au uitat.

Într-o declarație recentă, Radu Ille a explicat motivul absenței sale din mediul online și din lumina reflectoarelor. Artistul a mărturisit că lucrează intens la un proiect muzical important, în care și-a pus toată energia și emoțiile.

„Deci, de patru săptămâni eu nu am mai postat nimic. Pregătesc un proiect fain. Prima piesă la care lucrez este ceva fain, e ceva de suflet. Sunt trăirile mele acolo, de ceva vreme. De mult. Te rog să mă crezi că sunt un om care are o credință (în Dumnezeu) pe care nu mi-a dat-o nimeni și nu mi-o poate lua nimeni. Așa sunt eu. Am o mare, mare credință”, a declarat Radu Ille la Antena Stars.