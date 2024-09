În urmă cu aproximativ o lună, Betty Salam a anunțat separarea de soțul ei, Cătălin Vișănescu. Cei doi au un copil împreună. Betty a explicat că sunt într-o pauză pentru a decide ce vor face pe viitor.

Din fericire, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au hotărât acum să încerce din nou să-și refacă relația, după o perioadă de separare. Ei au subliniat că familia este esențială pentru ei și au ales să rămână împreună. După zece ani de căsnicie și cu un fiu, Matthias, cei doi au decis să își consolideze legătura.

„Suntem la fel, avem un copil, suntem de zece ani împreună, am trecut prin foarte multe sentimente și momente bune, dar și rele, încât nu ar trebui să ne mai afecteze nimic și să fim puternici”, a spus Betty Salam, la Antena Stars .

Cătălin Vișănescu a spus că experiența de la Asia Express 2024 a fost deosebită și că a avut un impact pozitiv semnificativ asupra relației sale cu fiica lui Florin Salam.

A fost o surpriză majoră când s-a aflat că Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să se despartă după aproape 10 ani de relație. Se pare că separarea a intervenit după ce au participat împreună la Asia Express 2024.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost parteneri în Asia Express 2024, dar, în ciuda imaginii de cuplu fericit pe care o proiectau în timpul filmărilor, realitatea este diferită acum. După participarea la acest concurs, care a avut loc între februarie și aprilie 2024, cei doi au decis să se despartă. Perioada respectivă a fost deosebit de stresantă pentru fiica manelistului.

În momente de criză, adevăratele caractere și sentimente ies la iveală, iar Betty Salam și Cătălin Vișănescu au avut multiple conflicte în timpul filmărilor, ceea ce a condus la sfârșitul relației lor. După întoarcerea în România, ar fi decis să își încheie căsnicia, potrivit Cancan. Iată însă că, ulterior, s-au răzgândit şi au decis să-şi mai acorde o şansă.

S-au căsătorit în 2018 și au devenit părinți în același an, având un băiețel pe nume Mathias. După șase ani de căsnicie, relația lor pare să fi început să se deterioreze. Recent, zvonurile despre un posibil divorț par să se confirme.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om.

Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată.

Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a transmis de Betty Salam, în mediul online.