Guvernul pregătește o nouă modificare fiscală care ar putea lovi puternic mediul de afaceri, avertizează specialiștii. Din 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie înlocuit cu o regulă ce limitează deductibilitatea unor cheltuieli realizate între companiile afiliate, măsură considerată neclară și contrară principiilor OECD și regulilor europene.

Potrivit analizei BDO România, proiectul Ministerului Finanțelor prevede ca anumite cheltuieli – inclusiv cele pentru drepturi de proprietate intelectuală, management, consultanță sau dobânzi – să devină nedeductibile la calculul impozitului pe profit dacă depășesc 3% din totalul cheltuielilor similare.

Principala problemă ține de definirea entităților afiliate: proiectul folosește criterii contabile, diferite de cele fiscale, ceea ce generează situații paradoxale. Spre exemplu, companiile deținute de rude până la gradul III sunt considerate afiliate fiscal, dar nu și contabil, ceea ce duce la aplicarea neuniformă a restricțiilor.

„Constatăm că Guvernul este pe cale să facă o greșeală fundamentală. Se înlocuiește IMCA, năpasta care a lovit mediul de afaceri, cu o regulă mult mai rea ce contravine inclusiv Codului fiscal. Încă mai sper că nu va dura alți 2 ani până când Ministerul Finanțelor va realiza că face o greșeală. Să ne uităm, în primul rând, la problema care vine din definirea entităților afiliate. Noua regulă definește entitățile afiliate conform regulilor contabile, definiție diferită de cea care vizează părțile afiliate fiscal”, a declarat Dan Bărăscu, Partener, Head of Tax BDO România.

Lista cheltuielilor vizate nu este definită clar, iar incertitudinea poate deschide drumul litigiilor fiscale. De exemplu, nu este clar dacă serviciile IT, asistența tehnică sau supravegherea de șantier se încadrează la consultanță ori management.

„De exemplu, serviciile IT sunt sau nu încadrate în categoria consultanței? Asistența tehnică este sau nu consultanță? Serviciile de supraveghere de șantier sunt sau nu încadrate în categoria management? În mod normal, consultanța ar însemna toate serviciile care presupun furnizarea unui raport (al unui livrabil), pe baza căruia beneficiarul să poată lua niște decizii. Așadar, serviciile IT sau de tip suport (HR, IT, Financiar, etc.), nu ar trebui să fie încadrate în categoria serviciilor de consultanță întrucât ele nu presupun furnizarea unui raport, a unei opinii. Această interpretare nu exclude o potențială dispută cu autoritățile fiscale”, a afirmat Dan Bărăscu.

O altă problemă semnalată vizează cheltuielile cu drepturile de proprietate intelectuală și dobânzile. Proiectul nu precizează dacă limitarea se aplică inclusiv amortizării licențelor software, mărcilor sau dobânzilor capitalizate în valoarea activelor fixe. În unele cazuri, aceeași cheltuială ar putea fi dublu penalizată fiscal.

Astfel, grupurile multinaționale riscă să fie descurajate să utilizeze servicii intra-grup, fiind împinse către furnizori independenți, chiar dacă aceștia nu sunt la fel de eficienți. Experții atrag atenția că măsura contravine principiului neutralității fiscale prevăzut în Codul fiscal, care cere tratament egal între investitori români și străini.

În timp ce România aspiră la aderarea la OECD, noua regulă propusă ar intra în contradicție cu bunele practici fiscale recomandate de organizație, precum și cu normele de funcționare ale pieței unice europene.