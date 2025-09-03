Coaliția de guvernare a României a anunțat, la doar două zile după eliminarea IMCA din proiectul de buget, reintroducerea acestei taxe, discutând totodată și posibilitatea majorării TVA cu două puncte procentuale, până la 23% în 2026. Surse oficiale au arătat că această abordare ignoră lecțiile propriei istorii recente și repetă greșelile care au condus la eșecul politicilor fiscale similare în alte țări cu conformare redusă.

România se confruntă cu o problemă sistemică de instabilitate legislativă fiscală, ceea ce creează un mediu de afaceri imprevizibil și descurajează investițiile pe termen lung, au precizat specialiștii The Tax Institute în studiul lor „Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar și Impact 2015–2023”. Potrivit acestora, reintroducerea IMCA și discuțiile privind majorarea TVA perpetuează o abordare haotică care transformă mediul fiscal într-un teren minat pentru investitori și companii.

Experiența internațională oferă lecții clare despre riscurile majorării agresive a taxelor. În Grecia, între 2010 și 2011, guvernul a implementat creșteri succesive ale TVA, de la 19% la 23%, însă veniturile colectate au scăzut semnificativ, în paralel cu menținerea unui decalaj ridicat la colectare.

Studiile din China au arătat că într-un mediu cu administrație fiscală slabă, majorarea taxelor duce la creșterea evaziunii și poate chiar reduce veniturile totale colectate.

Cercetătorii Desai, Dyck și Zingales au explicat că într-un mediu cu conformare scăzută și guvernanță slabă, creșterea taxelor stimulează evaziunea și deplasează activitatea economică către zona informală, erodând baza de impozitare.

România se încadrează în categoria țărilor cu conformare fiscală redusă. Decalajul la TVA ajunge la 30,6% din potențialul teoretic de colectare, iar administrația fiscală se confruntă cu eficiență scăzută: arieratele fiscale reprezintă 54% din veniturile nete colectate, iar evaziunea fiscală este ridicată, cu economia subterană estimată la 13,1% din PIB. Experiențele proprii din 2010 arată că majorarea TVA de la 19% la 24% a crescut evaziunea fiscală cu 1,55% din PIB într-un singur an.

În ceea ce privește IMCA, studiile The Tax Institute arată că taxa afectează 69% dintre companiile analizate, punând în risc aproape un milion de angajați și adâncind pierderile firmelor deja deficitare. Specialiștii avertizează că introducerea acestei taxe descurajează creșterea companiilor și poate ridica probleme de conformitate cu legislația europeană.

Experții recomandă ca România să se concentreze pe modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, în locul introducerii de taxe suplimentare punitive. Potrivit studiilor de specialitate, statele care reușesc să crească veniturile colectate o fac prin digitalizare, formalizarea firmelor și îmbunătățirea capacității administrative, nu prin supra-impozitare.

Decizia privind IMCA și TVA are implicații strategice majore: economia românească riscă să fie afectată pe termen lung dacă se continuă experimentele fiscale, în loc să se consolideze competitivitatea reală a industriei. Experții subliniază că fiscalitatea decuplată de profitabilitate nu protejează economia, ci o subminează, arată The Tax Institute.