Veste tristă despre Radu Ille! Puțini știu că timp de opt ani, cântărețul de muzică populară a lucrat în mină. Din această cauză, s-a confruntat cu probleme de sănătate ulterior.

Deși nu mai apare în lumina reflectoarelor, Radu Ille rămâne unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Puțini știu însă că înainte de a deveni cântăreț, a lucrat într-o mină. Acesta a vorbit despre perioada respectivă în cadrul unui interviu. Astfel, a dezvăluit că din cauza meseriei, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Mai exact, i-a fost afectată coloana, dar și plămânii. De asemenea, a fost diagnosticat cu ulcer.

„Am lucrat, timp de 8 ani, în mină, unde am văzut și sânge, unde nu vedeam lumina zilei. Când am terminat treaba cu mina, nu mă mai puteam mișca de spate, aveam mari probleme la coloană, nu puteam ridica nici măcar o cană, m-au diagnosticat și cu ulcer.

Am și ceva probleme la plămâni, acolo ceva nu este bine. Nu am fost fumător, dar am inspirat praf de cărbune în mină echivalentul a 25.000 de țigări. Când ieșeam din mină, de la program, aveam fața neagră și scuipam smoală. Doar ochii și dinții se mai vedeau de mine”, a povestit el în urmă cu mai mulți ani.