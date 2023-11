Gheorghe Turda este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară. Acesta cântă atât în România, cât și pentru comunitățile de români din diaspora.

La vârsta de 75 de ani, starea sa de sănătate este foarte bună. În urmă cu trei luni însă, s-a zvonit că a fost internat în spital din cauza unei probleme grave. A fost vorba doar despre o răceală mai puternică, pe care a reușit să o trateze.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora.

Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine, dar, în rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, a declarat el pentru Playtech.