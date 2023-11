Scandal în muzica populară! Gheroghe Turda a vorbit despre niște zvonuri în legătură cu viața privată a lui Benone Sinulescu.

În timpul regimului comunist, s-a spus despre el că și-ar fi omorât soția cu toporul și că ar avea copii din flori. Gheorghe Turda a spus însă că niciun zvon care a circulat în acea perioadă nu era adevărat.

”Despre Nea Beni s-a spus și că și-a omorât nevasta cu toporul, că are copii ”din flori”, nimic adevărat, erau născociri, bârfe de babe.

Benone Sinulescu a murit pe 18 noiembrie 2021, din cauza unor grave probleme pulmonare.

De-a lungul timpului, s-au scris foarte multe lucruri despre el, inclusiv că ar fi fost îndrăgostit de colega sa de scenă, Irina Loghin. Cântărețul de muzică populară a vorbit despre acest subiect cu puțin timp înainte de a înceta din viață. Nu a confirmat, nici nu a infirmat zvonurile.

„Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă.

Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat….Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap.

Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a spus Benone Sinulescu la acel moment.