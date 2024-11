Pe data de 18 noiembrie 2021, se stingea Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din România. Acesta a murit din cauza unei pneumonii, după ce în luna iulie a aceluiași an, fusese găsit inconștient în propria casă. Atunci, a ajuns de urgență la spital, iar medicii s-au arătat rezervați în privința sa.

Regretatul artist suferea, de asemenea, de Alzheimer, dar și de alte boli grave. Starea sa s-a agravat în timpul pandemiei de coronavirus, deoarece a stat izolat, fără să meargă la un specialist.

Benone Sinulescu s-a născut pe data de 24 mai 1937, în comuna Siriu din județul Buzău. Pe parcursul carierei sale, a colaborat cu numeroși artiști de muzică populară, printre care și Irina Loghin. După 1989, și-a extins repertoriul către stilul etno-dance, realizând colaborări notabile cu formația Ro-Mania.

De-a lungul carierei sale, a evoluat alături de mari interpreți precum Maria Tănase, Maria Lătărețu, Emil Gavriș, Ion Luican, Ștefan Lăzărescu, Vlad Dionisie, Angela Moldovan, Ion Cristoreanu și mulți alții. De atunci și până la sfârșitul vieții sale, a continuat să aducă bucurie și emoție în sufletele a numeroși oameni, cu vocea și talentul său de neuitat.

Prin Decretul nr. 1122 din 19 decembrie 1967 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, artistului i-a fost acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică”.

La 29 noiembrie 2002, Președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit artistului Benone Sinulescu Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”. De asemenea, la 7 februarie 2004, i-a acordat și Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Cântărețul de muzică populară a fost căsătorit timp de 40 de ani cu soția sa, Elena. Ei nu au avut copii, deși și-au dorit foarte mult acest lucru.

„Noi ne-am dorit copii, eu am urmat multe tratamente, am pierdut multe sarcini și mi-a fost foarte greu. Într-un final ne-am resemnat, am adunat 40 de ani de căsnicie frumoși, ăsta nu a fost un motiv să ne despărțim. Noi ne-am înțeles foarte bine, am avut o chimie foarte bună, aveam aceleași pasiuni: istoria și călătoriile. Mergeam cu Beni în vacanță de mai multe ori pe an, acum nu mai merg singură nicăieri, nu mai vreau”, a mărturisit Elena Sinulescu într-un interviu pentru cancan.ro.