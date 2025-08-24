MAI explică faptul că noua carte electronică de identitate (CEI), echipată cu cip, poate fi folosită ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. În plus, acest tip de document este acceptat și în Turcia și Republica Moldova.

Cărțile de identitate simple, fără cip, vor fi valabile doar pe teritoriul României, fiind documente de identificare internă, nu și de călătorie.

„Știai că noua carte electronică de identitate este și document de călătorie? Asta înseamnă că o poți folosi în toate statele membre ale Uniunii Europene. (…) Atenție! Cartea de identitate simplă nu este document de călătorie și nu poți călători în străinătate cu aceasta”, spune în anunțul video de pe Facebook o reprezentantă a MAI.

Anunțul video postat de MAI pe Facebook a fost perceput de public ca o excludere a cărților vechi de identitate din categoria documentelor de călătorie. În realitate, până în august 2031, românii pot călători în străinătate și cu actualele cărți de identitate clasice, modelul „mare”, valabile în Uniunea Europeană.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a explicat pentru hotnews.ro că 2031 este termenul final de tranziție stabilit la nivel european pentru introducerea noului format de acte de identitate. După această dată, doar buletinele electronice vor putea fi folosite pentru călătorii, alături de pașaport.

În România nu se mai emit cărți de identitate pe formatul vechi, din aprilie fiind disponibile doar noile modele:

Cartea electronică de identitate (CEI): are cip, elemente avansate de securitate și poate fi folosită ca pașaport în UE, Turcia și Republica Moldova.

Cartea de identitate simplă (CIS): nu are cip, are mai puține elemente de siguranță și poate fi utilizată doar pe teritoriul României.

Cartea de identitate veche (model 1997): rămâne valabilă până în 2031 pentru călătorii în UE, dar nu se mai eliberează noi exemplare.

Despescu a subliniat că doar documentele cu cip ating standardele europene de securitate, similare pașaportului.

„Costul pașaportului e de trei ori mai mare. Pașaportul are cip, ca și cartea electronică. Deci nu e nicio diferență între pașaport și carte, din punct de vedere al elementelor de siguranță, al modalității de preluarea datelor”, spune secretarul de stat.

Diferențele de preț sunt notabile:

Cartea de identitate simplă costă 38 de lei.

Cartea de identitate electronică se eliberează pentru 68 de lei.

Pașaportul, obligatoriu pentru cei care aleg varianta simplă a cărții de identitate și vor să călătorească în afara României, are o taxă de 265 de lei.

Autoritățile subliniază că, din perspectiva elementelor de securitate, nu există diferențe între pașaport și cartea electronică de identitate, ambele având cip și proceduri similare de preluare a datelor biometrice.