Reacțiile apar una după alta după scandalul de la Iași, în care este implicată Irina Loghin. Elena Merișoreanu își apără colega de scenă și spune că este jignitor ce s-a întâmplat la Iași.

“Vai, nu pot să cred! Este un brand al muzicii populare. Nu se poate așa ceva! După atâția ani de muncă, o femeie la 84 de ani s-a deplasat până acolo, să o întrerupi este jignitor! Nu am văzut și nu știu știrea. Vorba aia fac aproape 60 de ani de scenă, dar eu așa ceva nu am întâmpinat niciodată.

Nu că sunt rea, dar eu cred că o luam de gât și o dădeam afară. Irina nu știe să se certe cu nimeni. Eu am făcut atâtea turnee în țară, în străinătate cu ea și nu știu ce a fost o dată în cabină. Spune și tu ceva! “Dar nu știu ce să zic!”Ea este o persoană extraordinară. Ea nu are răutăți, nu are invidie, că nu are de ce să aibă invidie pe nimeni.

Ea este brand, Sofia Vicoveanu, Maria Ciobanu sunt brandurile noastre, sunt modelele noastre, sunt icoanele noastre în folclor. Nu poți să faci așa ceva! Urât! Dacă s-a întâmplat așa este urât și umilitor pentru vârsta ei și pentru cariera ei de atâția zeci de ani”, a declarat, pentru Playtech Știri, Elena Merișoreanu.