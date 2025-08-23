Cele mai bune produse pentru tratarea psoriazisului. Dr. Carolyn Stull, dermatolog la un spital de dermatologie din New York, a descris psoriazisul drept o afecțiune inflamatorie cronică și care afectează aproximativ 2% din populația lumii.

„Aceasta apare de obicei pe scalp, urechi, coate, genunchi și unghii”, a spus ea. „Pe lângă piele, psoriazisul poate afecta și articulațiile, ducând la artrită psoriazică”, subliniază Carolyn Stull.

Stull a spus că există o serie de tratamente eliberate pe bază de rețetă pentru psoriazisul topic, cum ar fi steroizii și terapiile injectabile, dar există și produse fără prescripție medicală, care pot ajuta la gestionarea puseelor, pe lângă schimbările stilului de viață, cum ar fi renunțarea la fumat, scrie Huffington Post.

Iată lista de produse și ingrediente recomandate de dermatologii Carolyn Stull și Brendan Camp.

Dr. Brendan Camp, medic dermatolog, a sugerat această cremă hidratantă de la CeraVe, un brand cu o lungă reputație în îngrijirea pielii .

„Acidul salicilic din această cremă hidratantă groasă ajută la îndepărtarea excesului de descuamare, lăsând pielea mai moale, mai netedă și mai puțin descuamată”, a spus Camp. Alți exfolianți includ acidul lactic, un acid mai blând care ar putea fi mai bine tolerat de pielea sensibilă.

La fel ca toate produsele pentru piele fără parfum de la CeraVe, această cremă groasă conține cu trei ceramide esențiale, fundamentale nu doar pentru hidratare, ci și pentru menținerea unei bariere cutanate sănătoase.

Dr. Carolyn Stull a explicat că acidul salicilic este un beta-hidroxi acid întâlnit frecvent în tratamentele topice pentru psoriazis și poate fi util pentru exfolierea zonelor groase și scuamoase de pe piele.

Pe piață există o cremă cu formulă de acid salicilic 3% care pretinde că slăbește scuamele și previne reapariția acutizării. Tratamentul medicamentos este plin de hidratanți precum untul de shea și uleiul de avocado, precum și substanțe calmante precum aloe vera, alantoina și bisabololul, un ingredient antiinflamator.

În plus, conține și pantenol, un umectant care poate atrage umezeala în piele și poate ajuta la vindecarea rănilor.

Dermatologii au menționat șamponul Nizoral ca fiind „standardul de aur” al șampoanelor anti-mătreață, iar noua formulă creată special pentru psoriazisul scalpului vine la recomandarea lui Camp.

„Acest șampon conține 3% acid salicilic, care ajută la exfolierea ușoară a celulelor moarte ale pielii și la reducerea descuamării părului și a hainelor”, a spus el.

Șamponul și balsamul doi în unu conțin și ulei de arbore de ceai, care poate ajuta la ameliorarea mâncărimii, împreună cu mai multe ingrediente antioxidante care pot reduce inflamația. Și spre deosebire de multe alte șampoane farmaceutice, Nizoral este blând chiar și pe părul grizonant sau vopsit.

Camp a sugerat această cremă Gold Bond, specifică psoriazisului, care își propune să trateze multiple simptome ale psoriazisului, cum ar fi iritația, descuamarea și descuamarea pielii.

Formula fără steroizi este susținută de acid salicilic, un ingredient util, plus ceramide și șapte hidratante intensive diferite pentru a hidrata și înmuia pielea afectată de psoriazis.

Pentru o ameliorare țintită a mâncărimii, Camp recomandă o cremă cu hidrocortizon cu concentrație maximă, într-o formulă rezistentă la apă, care conține petrol pentru a crea o barieră de reținere a umidității pe piele.

„Într-o formulă groasă, pe bază de unguent, acest produs antiinflamator care conține hidrocortizon ajută la reducerea mâncărimii și a altor simptome asociate cu psoriazisul”, a spus Camp.

”Este o cremă hidratantă groasă și bogată, cu unt de shea, ceramide și apă termală prebiotică, acest produs fiind dovedit clinic că reduce pielea uscată și aspră și oferă o hidratare de lungă durată”, a spus Camp despre această cremă hidratantă Triple Repair pentru corp de la La Roche-Posay.

Marca explică faptul că apa termală prebiotică este un ingredient unic, bogat într-un antioxidant natural, în timp ce cele trei ceramide esențiale pot ajuta la refacerea barierei pielii, aspect compromis în afecțiuni ale pielii precum psoriazisul, eczema și uscăciunea severă.