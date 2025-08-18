Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care aduce modificări majore Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Măsurile vizează restructurarea și reducerea costurilor în trei instituții-cheie: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit documentului, până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții trebuie să prezinte Guvernului o nouă grilă de salarizare care va presupune diminuarea cu 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor existente la 1 iulie 2025;

noi organigrame, ce vor include:

reducerea cu 10% a numărului de posturi de specialitate;

reducerea cu 30% a numărului de posturi din serviciile suport, raportat la situația de la 1 ianuarie 2025.

Măsura îi vizează inclusiv pe cei aflați la vârful instituțiilor. Astfel, salariile și indemnizațiile membrilor Comitetului de Reglementare al ANRE, ale Consiliului ASF, precum și ale președintelui și vicepreședinților ANCOM vor scădea cu 30% față de nivelul din iulie 2025.

Noile structuri și niveluri de salarizare vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026.

În expunerea de motive, Executivul justifică pachetul de măsuri prin:

necesitatea reducerii cheltuielilor publice;

consolidarea stabilității financiare;

transparentizarea gestionării banului public.

Măsurile sunt corelate cu jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și cu angajamentele față de Comisia Europeană.

Documentul guvernamental introduce și alte modificări semnificative: