Humaira Asghar, model și actriță pakistaneză a fost găsită moartă în apartamentul ei pe 8 iulie, după ce proprietarul clădirii în care locuia s-a plâns că nu aceasta nu mai plătise chiria de foarte mult timp, informează pennlive.com.

Tragedie în lumea filmului. Syed Asad Raza, șefu departamentului de investigații din cadrrul poliției a dezvăluit că trupul neînsuflețit era acolo de amai mulă vreme. Cauza morții Humairei nu a fost încă stabilită.

„Trupul se afla într-un stadiu foarte avansat de descompunere”, a declarat Dr. Summaiya Syed, care face parte din anchetă, pentru Suggest. De asemenea, el a confirmat că nu s-a ajuns la nicio concluzie clară cu privire la cauza morții.

O cauză a morții, exclusă din start de autorități a fost crima, deoarece nu au găsit semne de intrare prin efracție, relatează presa din Pakistan.

Data exactă a morții Humairei rămâne incertă, dar anchetatorii lucrează la crearea unei cronologii bazate pe evenimente-cheie. Conform rapoartelor, actrița a încetat să mai plătească chirie la finele anului 2024, iar alimentele găsite de anchetatori în locuința ei aveau date de expirare din septembrie 2024. În plus, compania de energie îi deconectase locuința de la curent în octombrie 2024.

Ultima dată când Humaira a vorbit cu cineva a fost cu unul dintre prietenii săi, căruia i-a transmis un mesaj vocal înainte de viitoarea lor călătorie, potrivit Dialogue Pakistan.

Times of India a relatat că Humaira a făcut apel la prieteni să se facă rugăciuni pentru ea.

”Vă rog să vă rugați mult pentru mine”, scria ea. „Rugați-vă mult din inimă pentru prietena/sora voastră. Pentru cariera mea, vă rog să mă pomeniți în rugăciunile voastre. Trebuie să vă rugați mult pentru mine.”

Conform relatărilor din presă, prietentul ei a declarat poliției că a încercat să o contacteze pe Humaira în luna aprilie, după ce nu a primit niciun răspuns.

Vedeta de reality show, în vârstă de 40 de ani, a devenit cunoscută datorită aparițiilor în drame populare precum „Benaam”, „Just Married”, „Guru” și „Ehsaan Faramosh”, conform IMDb.

În 2022, Humaira a apărut în „Tamasha”, versiunea pakistaneză a show-ului „Big Brother”.