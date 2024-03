Vestea morții actriței Dolly Sohi a șocat pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât a venit la doar câteva ore după decesul surorii sale.

Amandeep Sohi, care era tot actriță, a murit joi, 7 martie, după ce a fost diagnosticată cu icter, potrivit presei locale.

Fratele lor, Mannu Sohi, a confirmat vestea pentru India Today, spunând că familia este devastată de pierderea celor două surori, în câteva ore.

View this post on Instagram

„Dolly a murit în jurul orei 4 dimineața. Atât Dolly, cât și Amandeep au fost internați la Spitalul Apollo din New Mumbai. Amandeep a decedat ieri, iar acum Dolly. Suntem complet devastați”, a împărtășit Mannu.

Dolly Sohi postase o fotografie pe Instagram anul trecut, după o ședință de chimioterapie pentru cancerul de col uterin de care suferea.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, trupul neînsuflețit al actriței Vijay Lakshmi, cunoscută sub numele de scenă Mallika Rajput, a fost găsit luna trecută într-una dintre camerele din locuința sa. Polițiștii locali au demarat o anchetă.

Dispariția cunoscutei actrițe și cântărețe, în vârstă de 35 de ani, a șocat familia și zecile de fani care s-au adunat în fața locuinței acesteia, potrivit ETVBhrat.

„Ușa era închisă și luminile erau aprinse. Am făcut mai multe încercări de a deschide ușa, dar nu am reușit. În cele din urmă, m-am uitat pe fereastră și am văzut-o.

Când am reușit să deschid ușa, am constatat că Vijay era spânzurată. I-am sunat imediat pe soțul meu și pe medici, dar era prea târziu”, a declarat aceasta.