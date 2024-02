Durere în lumea filmului: celebrul actor indian Rituraj Singh s-a stins din viaţă.

Actorul a suferit un stop cardiac. Medicii nu au au mai putut face nimic pentru a-l salva. Pentru lumea filmului este o mare pierdere, a scris o publicație locală amintind contribuția sa la producțiile de televiziune din India.

Cunoscut pentru aparițiile sale într-o serie de seriale TV foarte populare, precum „Anupamaa”, „Kahaani Ghar Ghar Kii”, „Kutumb”, „Hitler Didi”, „Diya Aur Baati Hum” și „Yeh Rishta Kya Kehlata Hai”, Rituraj a jucat și în filme precum „Badrinath Ki Dulhania”,„Criminal Justice”, „The Test Case”, „Bandish Bandits” și recent lansatul „Indian Police Force”, scrie IndianExpress.

Vorbind despre dispariția sa, actorul Amit Behl a spus:

Actorul Sandip Sikand, care a lucrat cu Singh la filmul „Kahani Ghar Ghar Kii”, a spus:

„Mai mult decât un actor, a fost una dintre cele mai bune ființe pe care le cunosc. Sunt întristat de vestea pe care am primit-o în această dimineață”.

A fost un nume binecunoscut în teatrul de amatori din New Delhi

Într-o postare pe rețelele de socializare, actorul Nakuul Mehta a scris:

„Prezența lui electrizantă, energia și măiestria m-au uimit întotdeauna. Am avut șansa să-l interpretez pe fiul lui în două sezoane din „Never Kiss Your Best Friend”.

Mi-a oferit o mare bucurie și onoarea de a juca alături de el”.