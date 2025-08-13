Din total, datoria externă pe termen lung s-a situat la 162,09 miliarde de euro, reprezentând 76,3% din total, cu o creștere de 4,6% față de sfârșitul anului 2024. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 50,28 miliarde de euro, adică 23,7% din total, în urcare cu 0,8% față de 31 decembrie 2024.

Investițiile directe ale nerezidenților în România, în primele șase luni ale anului, au însumat 2,779 miliarde de euro, față de 2,414 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2024. Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au fost de 1,776 miliarde de euro, iar creditele intragrup au totalizat 1,003 miliarde de euro.

Deficitul contului curent al balanței de plăți a fost, în perioada analizată, de 13,897 miliarde de euro, în creștere față de deficitul de 11,682 miliarde de euro din ianuarie-iunie 2024. Creșterea s-a datorat în special deficitului mai mare al balanței bunurilor, cu 1,918 miliarde de euro. În același timp, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 480 milioane de euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 111 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a raportat un excedent mai mic cu 888 milioane de euro.

„În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 162,089 miliarde euro la 30 iunie 2025 (76,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,6% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2025 nivelul de 50,284 miliarde euro (23,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8% faţă de 31 decembrie 2024”, arată cifrele înregistrate de Banca Națională.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 15,5% în primele șase luni din 2025, în scădere față de nivelul de 19,6% înregistrat în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 5,3 luni la 30 iunie 2025, față de 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR, a fost de 92,8% la jumătatea anului 2025, comparativ cu 99,1% la finalul anului 2024.