În ultimele zile, litoralul a fost plin de turiști care au profitat de minivacanța de Sfânta Maria. În ciuda avertismentelor salvamarilor cu privire la valurile mari și curenții puternici, mulți s-au aventurat să facă baie.

Medicii atrag însă atenția că pericolul nu este reprezentat doar de condițiile meteo, ci și de bacteriile care se înmulțesc exploziv atunci când apa devine mai caldă. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a confirmat faptul că temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea acestor microorganisme, care pot provoca afecțiuni digestive și dermatologice.

„În primul rând, sunt baterii care se dezvoltă la o temperatură ceva mai ridicată și la un anumit grad de salinitate. Iată, se vorbește despre apa de mare, dar în același timp putem vorbi despre apă sărată, care poate fi prezentă și în piscine în această perioadă de timp și în general în locuri unde se face baie în această perioadă de timp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, în special pentru cei mici, dar poate și pentru cei adulți, la controlul din punct de vedere medical, la controalele care se fac din punct de vedere bacteriologic în zonele în care mergem să facem baie”, a explicat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase.

Riscurile de îmbolnăvire sunt semnificative în cazul persoanelor care intră în apă având răni, tăieturi sau alte leziuni la nivelul pielii. În aceste situații, bacteria poate pătrunde în organism și poate cauza septicemie. Totuși, în majoritatea cazurilor, adică aproximativ 80%, infecțiile se manifestă sub formă de gastroenterite sau iritații cutanate. Medicii recomandă acoperirea leziunilor cu plasturi înainte de a intra în apă pentru a reduce riscul de contaminare.

Consumul de fructe de mare sau pește care nu sunt suficient preparate termic poate fi o sursă de infecție. Recomandarea este ca turiștii să fie atenți la locațiile unde aleg să mănânce, la aspectul și mirosul preparatelor, și să prefere alimente gătite la temperaturi înalte, pentru că acestea elimină agenții infecțioși, inclusiv bacteria Vibrio.

„În același timp s-a subliniat posibilitatea transmiterii pe cale digestivă a unor astfel de infecții. În ceea ce privește fructele de mare sau pește insuficient preparat din punct de vedere termic, din nou spun, trebuie să ne bucurăm de vacanțe și de aceste mâncăruri care sigur sunt caracteristice sezonului cald, dar trebuie să fim mai atenți din punct de vedere al cum arată locația unde mâncăm, la cum arată mâncarea, la cum miroase mâncarea, adică să ne folosim propriile simțuri atunci când mergem să consumăm în locuri publice astfel de preparate de risc, cum sunt preparate din fructele de mare și pești, care eventual sunt insuficient preparate din punct de vedere termic și de aceea subliniez faptul să preferăm tipuri de mâncare în care să preferăm să fie bine preparate din punct de vedere termic, pentru că prepararea termică ne asigură pe noi, o dată în plus, cu o serie de agenți infecțioși, printre care se numără și această bacterie despre care vorbim, sunt distruse prin căldură”, a mai spus specialista.

Pericolul nu se limitează la Marea Neagră. Vibrio se poate dezvolta și în alte ape sărate sau piscine cu apă caldă și salinitate redusă. Din acest motiv, medicii atrag atenția asupra importanței controalelor bacteriologice în zonele de agrement acvatic și recomandă o vigilență sporită din partea părinților atunci când merg la plajă cu copiii.