Fanii „Game of Thrones” sunt sfâșiați de durere, după ce au aflat că actorul american Darren Kent s-a stins din viață la doar 36 de ani. Acesta a decedat vineri, 11 august 2023, înconjurat de părinții săi și de cel mai bun prieten.

Carey Dodd Associates, agenția sa, a făcut nefericitul anunț, marți, 15 august 2023, fără a preciza, însă, cauza decesului său, dar, potrivit presei internaționale, de-a lungul carierei sale, el s-a luptat cu osteoporoza, artrita și o afecțiune extrem de rară a pielii.

„Cu profundă tristețe trebuie să vă spunem că dragul nostru prieten și client Darren Kent a încetat din viață vineri, în liniște. Părinții și cel mai bun prieten al său i-au fost alături. Gândurile și dragostea noastră sunt alături de familia sa în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, prietenul meu”, este mesajul postat, marți, pe contul de Twitter al asociației respective.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023