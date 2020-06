S-a umflat sarmaua in roman pentru ca HBO a scos temporar din grila filmul „Pe Aripile Vantului”. Culmea, nu se umfla McDonalds-ul in americani prea mult pe tema asta. Dar romanu’ e al mai drept dintre traci si trebuie sa ia atitudine :).

Cum vad eu treaba asta, romano-american fiind, adica vazand cum sta treaba de la fata locului si in tara adoptiva.

1) HBO a luat hotararea de a re-contextualiza filmul pentru timpurile de acum. Adica sa adauge o descriere mai larga a perioadei aceleia. Stim cu totii ca unii au lipsit la istorie 🙂 (nu numai romani dar si americani) asa ca nu mi se pare nu stiu ce strigatoare la cer treaba asta. Filmul va reveni pe ecrane, nu e scos definitiv. Oricum putini citesc descrierea.

2) Ceea ce multi uita e ca HBO e o firma privata, ceea ce inseamna ca asa zisa „cenzura” nu exista decat in capul unora. Fiind o firma privata face ce vrea pe tarlaua ei (cum faci si tu la tine in casa). Cenzura e daca guvernul ar fi cerut lui HBO sa faca asta (cum a cerut Trump lui CNN sa scoata un sondaj difuzat pentru ca nu i-a convenit numerele). La fel asta se aplica si lui Facebook sau Twitter sau orice companie. Free speech nu li se aplica. Nu-ti convine? Poti schimba canalul sau platforma. Adica poti penaliza firma aia cu buzunarul tau. Ati putea cumpara filmul acum pe DVD ca sa pedepsiti HBO. Dar nu, voi o sa-l piratati :).

3) Unii urla ca iar corectitudinea politica isi face de cap. Ce e de fapt corectitudinea politica? Eu o vad ceva de gen „ce tie nu-ti place altuia nu-i face”. Adica sa fii constient ca vorbele tale pot rani unii oameni care nu sunt in aceeasi barca cu tine. Toti am vrea sa fim politically incorrect…dar numai daca asta li se aplica altora. Daca ni se aplica noua sarim in aer :)(si am vazut-o de n ori pana acum). Un exemplu e cand strambam din nas la imigrantii mexicani, dar cand altii stramba din nas la noi (vezi Europa) nu ne mai convine. Ca noi suntem speciali. E fun sa faci misto de altii, nu e fun sa se faca misto de tine.

4) Faptul ca actritei Hattie McDaniel i s-a decernat premiul Oscar pentru rolul ei nu inseamna ca nu a mai existat rasism dupa aia. Insasi actrita, dupa ce i s-a decernat premiul, nu a avut loc la masa unde stateau producatorii si actorii principali ci a fost pusa undeva la o masa izolata in fundul camerei. Nici macar in hotelul cu pricina nu ar fi avut acces daca producatorul nu insista pe langa conducerea acelui hotel.

Faptul ca Obama a fost ales ca presedinte nu arata ca rasismul a disparut. Obama a fost ales cu ceva mai mult de jumatate din voturi. Cum e cu jumatatea care nu l-a ales? (ati auzit de miscarea Tea Party de dupa aia?)

Mie insumi mi s-a spus de cateva ori sa plec inapoi in tara mea (in online, nu fata in fata), probabil pe baza numelui meu care nu suna american. Intr-adevar, nu sunt de culoare, dar rasismul (ura fata de persoanele de alta culoare) si xenofobia (ura fata de persoanele de alta nationalitate) merg mana in mana.

Romanii au experimentat xenofobia in Europa de 30 de ani. Si inca o mai fac. Ar trebui sa inteleaga mai mult ce inseamna rasismul, mai ales ca nici noi nu suntem usa de biserica cand e vorba de minoritatea de la noi pe care o tratam nu tocmai ortodox (rromii – da, si ei au fost sclavi la noi sute de ani). Vorba aia, ne uitam in gradina altuia in loc sa ne uitam la a noastra.

Cum am spus, nu am vazut americanii (cel putin cei din feed-ul meu) sa faca mare tam-tam pe tema asta. Poate si pentru ca ei inteleg mai bine anumite realitati de aici (desi sunt destui care baga capul in nisip si se fac ca nu vad).

Romanu’ e mai „righteous”, se oripileaza cand i se ia „jucaria”. De aia moartea omului ala de culoare de mana politiei americane nu l-a afectat prea tare. El stie ca astia de alta culoare si-o merita (vedeti reactia la politistii romani care ii bat pe unii rromi inainte de a-i aresta…exact, reactia a fost ceva de genul „bine le-a facut”).

Eu personal nu am sa pricep niciodata de ce culoarea pielii sau nationalitatea conteaza atat de mult pentru unii. Asta e unul din motivele pentru care ajungem la conflicte (am uitat de al doilea razboi si ce s-a intamplat in timpul lui cu oamenii care erau diferiti de restul). O fi tribalismul care e inradacinat in mintea unora din copilarie (nimeni nu se naste rasist, ci e invatat sa devina asa).

Am sa inchei cu un citat doctorului Wayne Dyer care spune „When given the choice between being right and being kind, choose kind” – daca e sa alegi intre a avea dreptate si a fi bun, alege sa fii bun. Toti ne luptam cu insecuritatile noastre, mai mult sau mai putin ascunse, inclusiv cu insecuritatea de a gresi (da, unora nu le place sa greseasca sub nici o forma ceea ce arata ca au un ego mare). Nu e nevoie sa le proiectam asupra altora ca sa ne faca sa ne simtim noi bine. Pentru ca nu ne place cand altii le proiecteaza asupra noastra.