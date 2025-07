Vijelia care a afectat recent stațiunea Sinaia a fost un exemplu clar de fenomen meteorologic sever, generat de schimbări bruște de temperatură. Rafalele de vânt au depășit 70 km/h, iar meteorologii atrag atenția că astfel de manifestări violente se pot produce oriunde în România.

Unul dintre cele mai vulnerabile orașe rămâne Capitala, unde mii de copaci aflați într-o stare precară și lipsiți de îngrijire adecvată pot deveni pericole reale în cazul unei furtuni.

În plus față de vegetația necontrolată, în București se regăsesc numeroase clădiri cu acoperișuri instabile și panouri publicitare abandonate, care se mențin cu greu în siguranță.

Din acest motiv, „o vijelie ca cea de la Sinaia ar fi un dezastru pentru București”, avertizează experți în administrație publică, potrivit Gandul.

Vijelii extreme.Elena Mateescu, directorul general al ANM, a explicat pentru Gândul:

Capitala este în special expusă riscului din cauza arborilor neîngrijiți, a căror stare s-a agravat din cauza lipsei avizelor de toaletare, susține Sorin Chiriță, fost city manager al Bucureștiului.

El atrage atenția și asupra altor riscuri urbane: „Pe de altă parte, Bucureștiul are mii de clădiri vechi, cu acoperișuri precare, ce se pot desprinde la vânt puternic. O altă problemă este reprezentată și de antenele GSM montate pe blocuri, pentru că nu se știe cât de bine sunt ancorate”.

Ștefan Dumitrașcu, arhitect-șef în Sectorul 3, completează imaginea pericolelor urbane și consideră toaletarea arborilor o prioritate.

El subliniază că Bucureștiul este extrem de vulnerabil la schimbările climatice

„Capitala este un oraș meteodependent. Bucureștiul are probleme când e frig, pentru că nu este căldură. Are probleme când e gheață, când e caniculă, când ninge, sau când bate vântul. Nu așa funcționează un oraș stabil. Nu am mai pomenit astfel de situații. Am văzut vijelii și la Budapesta, de exemplu, dar nu se rup copacii”.